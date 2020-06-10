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В Москве обсудили экономические последствия коронавируса для белорусско-российского сотрудничества

10.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве обсудили экономические последствия коронавируса для белорусско-российского сотрудничества

Экономические последствия коронавируса для белорусско-российского сотрудничества обсуждали сегодня в Москве. Политики, дипломаты, журналисты в формате онлайн-конференции говорили о новых вызовах и старых проблемах, с которыми столкнулись в последнее время предприятия двух стран.

Как отметили участники, из-за пандемии падает товарооборот, рвутся производственные цепочки. И в этот сложный период белорусские производители постоянно сталкиваются с ограничениями на российском рынке. До сих пор действует запрет Россельхознадзора на ввоз продукции для ста наших предприятий. Среди них не только производители мяса и молока. Уже даже появились претензии к фуражному зерну. Осложнило ситуацию, по мнению участников конференции, и несогласованное закрытие общей границы. 

Между тем обе стороны подтверждают готовность к дальнейшему завершению уже существующих проектов. Близится к финишу строительство Белорусской АЭС. И как стало сегодня известно – дата запуска первого блока атомной электростанции будет определена через неделю. Идет работа и над несколькими новыми крупными проектами. В частности, белорусских специалистов хотят привлечь к строительству космодрома Восточный.  

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Экономические последствия коронавируса для белорусско-российского сотрудничества обсуждали сегодня в Москве. Политики, дипломаты, журналисты в формате...
 
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