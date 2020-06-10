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Белорусская полярная экспедиция вернулась на родину
10.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПосле 8-месячной экспедиции участники вернулись на родину. Они завершили монтаж первой очереди отечественной полярной станции. Таким образом перед учеными открылись новые горизонты. Инфраструктура базы позволяет вести там круглогодичную работу. А значит отечественные исследователи получают самые широкие возможности для реализации своих проектов. Самые свежие новости от наших полярников в репортаже Александра Смирнова.
Впервые за полтора десятка лет экспедиций съемочная группа
В этом сезоне путешествие длилось 8 месяцевНепосредственно на выполнение научных программ – менее полугода. Несмотря на плотный график, удалось выполнить главную задачу – завершить монтаж первой очереди полярной станции.
Антарктида неспроста считается кухней погоды земного шара. И если вирусы в этой среде не выживают, то от глобального потепления не спрятаться. На Южном полюсе климатические колебания в пределах нормы, но в этом году ощущались какие-то аномалии. Одна из задач – построить карту безопасности в районе базирования станции Гора Вечерняя - выполнена. Для этого полярники использовали все возможные средства, в том числе авиацию.
Участие в экспедиции впервые в своей жизни принял врач Сергей Пунинский
На его плечах лежало сразу несколько задач, в том числе и научная. Но главное – приведение в состояние готовности инфраструктуры станции. Ведь последним в первой очереди строительства полевого лагеря монтировался хирургический блок. А в условиях полной и длительной изоляции медицина имеет первостепенное значение.
По словам Алексея Гайдашова, все первоочередные задачи по научной программе выполнены. Но при этом состоялось и другое знаменательное событие - удалось взять рекордный по размеру керн донных отложений из пресноводного антарктического водоема. Высота колонки почти 2 метра, нижние слои возрастом до 20 тысяч лет. Таким образом при обработке данных в лабораториях Академии наук может быть составлена условная книга развития природы в Антарктике. Это без преувеличения ценная научная информация. Сейчас проба в замороженном состоянии идет в Беларусь на корабле, реализуется специальная транспортная компания по доставке в Минск.
Вклад от отечественных полярников в мировую науку
И еще одно знаменательное событие, которое произошло за время минувшей экспедиции, – визит международной инспекционной группы. Специалисты высоко оценили инфраструктуру Белорусской полярной станции, признали ее одной из лучших среди тех, которых проверяли в прошлом году, и дали заключение, что она готова к проведению зимовочных мероприятий. Проведение круглогодичных исследований станет настоящим прорывом в белорусской полярной науке.
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После 8-месячной экспедиции участники вернулись на родину. Они завершили монтаж первой очереди отечественной полярной станции. Таким образом перед учеными...
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