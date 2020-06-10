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Белорусская полярная экспедиция вернулась на родину

10.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

После 8-месячной экспедиции участники вернулись на родину. Они завершили монтаж первой очереди отечественной полярной станции. Таким образом  перед учеными открылись новые горизонты. Инфраструктура базы позволяет вести там круглогодичную работу. А значит отечественные исследователи получают самые широкие возможности для реализации своих проектов. Самые свежие новости от наших полярников  в репортаже Александра Смирнова.

Впервые за полтора десятка лет экспедиций съемочная группа "Беларусь 1" не встречает возвращение полярников в аэропорту. Виной всему эпидемия коронавируса. Поэтому приходится общаться удаленно, хотя понятие "самоизоляция" для полярников далеко не новое. 


В этом сезоне путешествие длилось 8 месяцев

Непосредственно на выполнение научных программ – менее полугода. Несмотря на плотный график, удалось выполнить главную задачу – завершить монтаж первой очереди полярной станции.

Антарктида неспроста считается кухней погоды земного шара. И если вирусы в этой среде не выживают, то от глобального потепления не спрятаться. На Южном полюсе климатические колебания в пределах нормы, но в этом году ощущались какие-то аномалии. Одна из задач – построить карту безопасности в районе базирования станции Гора Вечерняя - выполнена. Для этого полярники использовали все возможные средства, в том числе авиацию.


Белорусская полярная экспедиция вернулась на родину


Участие в экспедиции впервые в своей жизни принял врач Сергей Пунинский


На его плечах лежало сразу несколько задач, в том числе и научная. Но главное – приведение в состояние готовности инфраструктуры станции. Ведь последним в первой очереди строительства полевого лагеря монтировался хирургический блок. А в условиях полной и длительной изоляции медицина имеет первостепенное значение.

По словам Алексея Гайдашова, все первоочередные задачи по научной программе выполнены. Но при этом состоялось и другое знаменательное событие - удалось взять рекордный по размеру керн донных отложений из пресноводного антарктического водоема. Высота колонки почти 2 метра, нижние слои возрастом до 20 тысяч лет. Таким образом  при обработке данных в лабораториях Академии наук  может быть составлена условная книга развития природы в Антарктике. Это без преувеличения ценная научная информация. Сейчас проба в замороженном состоянии идет в Беларусь на корабле, реализуется специальная транспортная компания по доставке в Минск.


Вклад от отечественных полярников в мировую науку


И еще одно знаменательное событие, которое произошло за время минувшей экспедиции,  – визит международной инспекционной группы. Специалисты высоко оценили инфраструктуру Белорусской полярной станции, признали ее одной из лучших среди тех, которых проверяли в прошлом году, и дали заключение, что она готова к проведению зимовочных мероприятий. Проведение круглогодичных исследований станет настоящим прорывом в белорусской полярной науке.

 
Теги: Минск
 
 
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После 8-месячной экспедиции участники вернулись на родину. Они завершили монтаж первой очереди отечественной полярной станции. Таким образом  перед учеными...
 
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