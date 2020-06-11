Беларусь попозже пригласит международных наблюдателей на выборы









«… один из таких вопросов, который обсуждался на сегодняшнем заседании, – вопрос наблюдения за выборами со стороны иностранных организаций и международных экспертов. Это наша обычная практика, все выборы проходят при обширном международном наблюдении. Почему он требует особого обсуждения – прежде всего это связано с определёнными сложностями, связанными с пандемией коронавируса, и с той обстановкой, которая сложилась в стране, связанная с этим заболеванием», - рассказала Ермошина об итогах прошедшего вчера у Лукашенко совещания.





«Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране, стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты.