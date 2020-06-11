Кто не обязан находиться на самоизоляции 14 дней?

Как сообщает Минздрав в
Из списка, определенного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19»), исключены страны:
Австрийская Республика;
Республика Албания;
Королевство Бельгия;
Республика Болгария;
Босния и Герцеговина;
Венгрия;
Федеративная Республика Германия;
Греческая Республика;
Королевство Дания;
Ирландия;
Исландия;
Королевство Испания;
Итальянская Республика;
Латвийская Республика;
Литовская Республика;
Княжество Лихтенштейн;
Великое Герцогство Люксембург;
Республика Мальта;
Республика Молдова;
Княжество Монако;
Королевство Норвегия;
Республика Польша;
Португальская Республика;
Румыния;
Республика Северная Македония;
Республика Сербия;
Словацкая Республика;
Республика Словения;
Финляндская Республика;
Французская Республика;
Республика Хорватия;
Черногория;
Чешская Республика;
Швейцарская Конфедерация;
Королевство Швеция;
Эстонская Республика;
Китайская Народная Республика.
Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь.
При этом иностранные граждане, прибывающие в Республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.