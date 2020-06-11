ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто не обязан находиться на самоизоляции 14 дней?

11.06.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Кто не обязан находиться на самоизоляции 14 дней?

Как сообщает Минздрав в телеграм-канале, актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Из списка, определенного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19»), исключены страны:

Австрийская Республика;
Республика Албания;
Королевство Бельгия;
Республика Болгария;
Босния и Герцеговина;
Венгрия;
Федеративная Республика Германия;
Греческая Республика;
Королевство Дания;
Ирландия;
Исландия;
Королевство Испания;
Итальянская Республика;
Латвийская Республика;
Литовская Республика;
Княжество Лихтенштейн;
Великое Герцогство Люксембург;
Республика Мальта;
Республика Молдова;
Княжество Монако;
Королевство Норвегия;
Республика Польша;
Португальская Республика;
Румыния;
Республика Северная Македония;
Республика Сербия;
Словацкая Республика;
Республика Словения;
Финляндская Республика;
Французская Республика;
Республика Хорватия;
Черногория;
Чешская Республика;
Швейцарская Конфедерация;
Королевство Швеция;
Эстонская Республика;
Китайская Народная Республика.

Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь.

При этом иностранные граждане, прибывающие в Республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.

(Visited 17 times, 17 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Минздрав в телеграм-канале, актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Из списка, определенного постановлением...
 
Новости дня
Новости
 
Скучали? Два столичных кинотеатра заработают уже завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика