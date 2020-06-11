Скучали? Два столичных кинотеатра заработают уже завтра

Источник материала: Tut.by

Кинотеатры сети Silver Screen cinemas снова откроются для зрителей уже завтра, 12 июня. Киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity возобновят работу с показа культового фильма «Брат» .





В эту пятницу с двухмесячных каникул вернутся два частных столичных кинотеатра — Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen ТЦ ARENAcity . Ближайший месяц обе площадки будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям с дневными и вечерними сеансами. Кинотеатр VOKA cinema by Silver Screen , как и прежде, работает всю неделю.

Кинотеатры начнут работу с сеанса фильма «Брат». Его покажут в столице 12 июня. А с 18 июня в рамках ретроспективных показов на экранах будут крутить картины «Мстители: Эра Альтрона», «Дэдпул», «Аладдин», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Как приручить дракона - 3», «Дом, который построил Джек» и «Унесенные призраками».

В сети кинотеатров отмечают, что в этом месяце кинобизнес начинает становиться на ноги. Вскоре зрители смогут попасть и на премьерные показы. Так, выход свежего фильма «Довод» ожидается уже через месяц — 16 июля.

Напомним, что 9 апреля киносеть Silver Screen cinemas на время приостановила работу двух из трех своих кинотеатров. Причиной стало то, что из-за пандемии коронавируса сборы компании упали на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. VOKA cinema by Silver Screen работать не прекращал. Кроме него на антивирусные каникулы не уходили государственный кинотеатр «Беларусь» и 3D Кино в "Замке ".

Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, на прошлой неделе в парке Dreamland открылся автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком. Он проработает весь теплый сезон.

Показ фильма «Брат» Когда: c 12 июня

Где: все кинотеатры Silver Screen

Сколько: от 10 рублей Купить билет

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