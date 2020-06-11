|
Скучали? Два столичных кинотеатра заработают уже завтра
11.06.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кинотеатры сети Silver Screen cinemas снова откроются для зрителей уже завтра, 12 июня. Киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity возобновят работу с показа культового фильма
В эту пятницу с двухмесячных каникул вернутся два частных столичных кинотеатра —
Кинотеатры начнут работу с сеанса фильма «Брат». Его
В сети кинотеатров отмечают, что в этом месяце кинобизнес начинает становиться на ноги. Вскоре зрители смогут попасть и на премьерные показы. Так, выход свежего фильма
Напомним, что 9 апреля киносеть Silver Screen cinemas на время
Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, на прошлой неделе в парке Dreamland
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинотеатры сети Silver Screen cinemas снова откроются для зрителей уже завтра, 12 июня. Киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity возобновят работу с показа культового фильма «Брат».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)