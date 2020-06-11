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Подробности рабочих встреч Главы государства сегодня в программе "Разговор у Президента"

11.06.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Более подробно темы, о которых глава Следственного комитета докладывал Президенту,  обсудили журналисты АТН  с Иваном Носкевичем. Как готовится Беларусь  ко второй волне коронавируса - наши корреспонденты спросили  у министра здравоохранения. Подробности, которые остались за кадром рабочих встреч Главы государства,  смотрите в программе "Разговор у Президента"  в рамках "Панорамы".
 
 
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Более подробно темы, о которых глава Следственного комитета докладывал Президенту,  обсудили журналисты АТН  с Иваном Носкевичем. Как готовится Беларусь  ко...
 
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