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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подробности рабочих встреч Главы государства сегодня в программе "Разговор у Президента" Более подробно темы, о которых глава Следственного комитета докладывал Президенту, обсудили журналисты АТН с Иваном Носкевичем. Как готовится Беларусь ко...

Более подробно темы, о которых глава Следственного комитета докладывал Президенту, обсудили журналисты АТН с Иваном Носкевичем. Как готовится Беларусь ко второй волне коронавируса - наши корреспонденты спросили у министра здравоохранения. Подробности, которые остались за кадром рабочих встреч Главы государства, смотрите в программев рамках