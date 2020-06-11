«Сложно спрогнозировать, как пойдет работа в этом году». Открылся аквапарк «Лебяжий»

Источник материала: Tut.by

Сегодня на проспекте Победителей, 120, очередной сезон открыл аквапарк «Лебяжий» . В этом году он, как и многие другие развлекательные места, вынужденно уходил на каникулы. Правда, совместив их с полезным: профилактикой и ремонтом. Побывали в день открытия в крытой и открытых зонах аквапарка и рассказываем, какие меры там приняли, чтобы быть более безопасными для посетителей. Спойлер: открытая зона оказалась в жаркий день куда популярней закрытой.

«Посещаемость в марте снизилась на 65% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году»

«Лебяжий» не работал с 6 апреля по 10 июня. Изначально планировалось, что его закроют на три недели, но комплекс не функционировал два месяца. Обычно мелким ремонтом и обновлением воды занимаются в сентябре, но в этом году решили сместить эти дела на апрель.

— Мы приняли решение о переносе сроков ежегодных профилактических работ на апрель из-за того, что это наименее посещаемый месяц в году, — говорят в пресс-службе аквапарка «Лебяжий».









И добавляют, что посещаемость в марте снизилась на 65% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. На вопрос о том, почему их закрытие продлилось втрое дольше запланированного, отвечают: следят за эпидемиологической ситуацией в стране и просчитывают риски. Но из-за того, что именно сейчас наступил высокий сезон для этого вида бизнеса, быть закрытыми дольше просто не могли.

— Финансовые обязательства по содержанию объекта, в том числе и зарплатные обязательства перед сотрудниками, не позволяют нам простаивать. Со своей стороны, мы сделали все возможное, чтобы отдых был безопасным для гостей. Мы изучали опыт и рекомендации для аквапарков в других странах.













За время закрытия тут проверили и отремонтировали инженерные сети, чаши бассейнов, провели генеральную уборку с полной сменой воды во всей аквазоне. Но с учетом нынешней эпидемиологической обстановки этого было бы недостаточно. Поэтому помимо перечисленного в аквапарке будут еще чаще убирать, обрабатывать поверхности, расставят жидкое мыло и дезинфицирующие средства.

Еще каждый день будут мерить температуру персоналу и не будут допускать к работе тех, у кого есть признаки ОРВИ. Этот пункт будет относиться и к посетителям: их состояние будут визуально проверять до оплаты услуг.

— На территории аквазоны работает медпункт, куда может обратиться любой посетитель, почувствовавший недомогание, — добавляют в пресс-службе.









«Раньше одномоментно могло отдыхать 2,5 тысячи гостей, сейчас — 1,6 тысячи»

Также в аквапарке постарались соблюсти рекомендации по дистанцированию: на стартах горок, при расстановке шезлонгов, в зоне со шкафчиками (они будут доступны через несколько ячеек). Помимо прочего, в «Лебяжьем» ограничат максимальное одновременное количество посетителей исходя из рекомендованных 10 квадратных метров на человека. То есть если раньше одномоментно отдыхать могло 2,5 тысячи гостей, сейчас — 1,6 тысячи.

— Шезлонги установлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На рецепциях и на старте горок тоже соблюдены рекомендации по дистанцированию (отмечены сигнальными лентами). Происходит ежедневная смена воды в бассейнах, обеззараживание лампами ультрафиолета, а также в воду добавляются необходимые средства дезинфекции. Увеличена частота уборки и дезобработки всех поверхностей, — добавляют в аквапарке.













Как и в прошлые годы, из аквазоны будут вести онлайн-трансляцию, чтобы посетители смогли выбрать комфортное время для отдыха. Однако спрогнозировать, как пойдет работа в этом году, сложно, отмечают в «Лебяжьем».

— Но исходя из нашей коммуникации с потенциальными посетителями и анализируя первые часы работы парка, видим, что спрос на услуги устойчивый. Сейчас мы максимально гибки для внесения любых изменений: как в режим работы (пока что мы работаем в сокращенном режиме — с 12.00 до 21.00), так и в предоставляемые услуги и тарифы.













Аквапарк «Лебяжий» — это летняя открытая и всесезонная крытая аквазоны; 11 водных горок, два водных детских городка с бассейном-лягушатником, аттракцион «Дождевой грот», гидромассажные пушки и водные аттракционы-гейзеры, бассейн с «прибоем», тренажеры для занятия серфингом, водно-термальный комплекс (русская парная баня, финская сауна, турецкий хамам, лакониум, тепидариум, кальдариум и соляная комната), спа-центр с кабинетами косметических и физиопроцедур, солярием, а также фитнес-центр.

Читайте также

Фоторепортаж. В центре заработала любимая площадка минчан с уличной едой

Что за заведения открылись в период коронавируса? Собрали их в одном месте