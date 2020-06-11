Источник материала: Новости Волковыска

Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в перечень центров, которые выполняют тестирование на коронавирус для выезжающих за границу вошел Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, который находится на проспект Космонавтов, 58. Тел. для справок: 8 (0152) 75-54-93.

Кроме того, пройти лабораторное ПЦР-исследование на наличие COVID-19 можно в следующих учреждениях здравоохранения:

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Для прохождения тестирования необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда.

Ранее сообщалось, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63 рубля.

По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.