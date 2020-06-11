Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что в перечень центров, которые выполняют тестирование на коронавирус для выезжающих за границу вошел Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, который находится на проспект Космонавтов, 58. Тел. для справок: 8 (0152) 75-54-93.
Кроме того, пройти лабораторное ПЦР-исследование на наличие COVID-19 можно в следующих учреждениях здравоохранения:
- Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,
- Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
- Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
Для прохождения тестирования необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда.
Ранее сообщалось, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63 рубля.
По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.