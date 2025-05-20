С квартирами от 57 тысяч долларов. Посмотрели, как строится новый жилой комплекс за МКАД

В доме №1 будет 2 подъезда, 7 этажей и 94 квартиры площадью от 34 до 82 квадратов. В каждой секции запроектировано по одному лифту.

В квартирах планируются высокие потолки (2,7 метра), увеличенные окна и панорамное остекление на лоджиях. Сдавать жилье будут с черновой отделкой: тут будет выполнена штукатурка стен и цементно-песчаная стяжка, сделана розетка для электроплиты, установлен унитаз и оптическая розетка.