|
С квартирами от 57 тысяч долларов. Посмотрели, как строится новый жилой комплекс за МКАД
20.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом с МКАД (недалеко от Тарасово) в этом году начали возводить новый жилой комплекс, состоящий из 13 домов. Известно, что квартал под названием «Гранд Вилладж» будет закрытым. Тут обещают модные детские площадки, пешеходные аллеи, территории для барбекю и многое другое. На днях застройщик предложил к продаже первые 10 квартир. Мы посмотрели, что сейчас происходит на стройплощадке, и посчитали, сколько тут будет стоить жилье.
Строительство жилого района с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры рядом с деревней Тарасово ведет компания «Реторсия Трейд». Новый квартал появится сразу за кольцевой, неподалеку от жилых таунхаусов и офисного здания. Из Минска сюда ходит городской общественный транспорт и маршрутки.
Весь комплекс будет состоять из 13 домов различного формата: ситихаусы по 6-7 этажей и клубные дома по 3-5 этажей. Застройщик обещает семейную атмосферу в стиле Хюгге. Поддерживать скандинавский вайб призван зеленый сквер, который украсят арт-объектами, лаундж зоны, игровые и спортивные площадки, а также территории для барбекю. Кроме того, в комплексе появится детский сад, торговый центр и центральная площадь с зоной для фудтраков.
В доме №1 будет 2 подъезда, 7 этажей и 94 квартиры площадью от 34 до 82 квадратов. В каждой секции запроектировано по одному лифту.
В квартирах планируются высокие потолки (2,7 метра), увеличенные окна и панорамное остекление на лоджиях. Сдавать жилье будут с черновой отделкой: тут будет выполнена штукатурка стен и цементно-песчаная стяжка, сделана розетка для электроплиты, установлен унитаз и оптическая розетка.
В настоящий момент в первом доме всем желающим предлагается 10 квартир:
– 2 однокомнатные квартиры площадью 34-35 квадратов по стоимости от 5000 до 5351 рублей (1665-1780 долларов);
– 3 однокомнатные квартиры площадью 40-44 квадрата по стоимости от 4848 до 5200 рублей (1615-1730 долларов);
– 1 двухкомнатная квартира площадью 53-54 квадрата по стоимости от 4697 до 5048 рублей (1565-1680 долларов);
– 2 двухкомнатные квартиры площадью 62-64 квадрата по стоимости от 4303 до 4745 рублей (1430-1580 долларов);
– 2 двухкомнатные квартиры площадью 81-82 квадрата по стоимости от 4242 до 4533 рублей (1415-1510 долларов).
Получается, что однушка в «Гранд Вилладж» обойдется дольщику, как минимум в 57-64 тысячи долларов, двушка – в 83-88 тысяч долларов.
Ознакомиться с планировками квартир можно по предварительной записи в офисе продаж «Гранд Вилладж». О дате начала заключения договоров будет сообщено дополнительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рядом с МКАД (недалеко от Тарасово) в этом году начали возводить новый жилой комплекс, состоящий из 13 домов. Известно, что квартал под названием «Гранд Вилладж»...
|
Архив (Новости Экономики)