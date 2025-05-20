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С квартирами от 57 тысяч долларов. Посмотрели, как строится новый жилой комплекс за МКАД

20.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рядом с МКАД (недалеко от Тарасово) в этом году начали возводить новый жилой комплекс, состоящий из 13 домов. Известно, что квартал под названием «Гранд Вилладж» будет закрытым. Тут обещают модные детские площадки, пешеходные аллеи, территории для барбекю и многое другое. На днях застройщик предложил к продаже первые 10 квартир. Мы посмотрели, что сейчас происходит на стройплощадке, и посчитали, сколько тут будет стоить жилье.


Строительство жилого района с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры рядом с деревней Тарасово ведет компания «Реторсия Трейд». Новый квартал появится сразу за кольцевой, неподалеку от жилых таунхаусов и офисного здания. Из Минска сюда ходит городской общественный транспорт и маршрутки.


Весь комплекс будет состоять из 13 домов различного формата: ситихаусы по 6-7 этажей и клубные дома по 3-5 этажей. Застройщик обещает семейную атмосферу в стиле Хюгге. Поддерживать скандинавский вайб призван зеленый сквер, который украсят арт-объектами, лаундж зоны, игровые и спортивные площадки, а также территории для барбекю. Кроме того, в комплексе появится детский сад, торговый центр и центральная площадь с зоной для фудтраков.


Первый каркасно-блочный дом начали строить в январе, а завершить планируют уже в октябре этого года. На строительство всего жилого комплекса отведено 36 месяцев (или 3 года).


Побывав на стройплощадке «Гранд Вилладж», мы увидели, что работы тут ведутся весьма активно. На поле, выделенном под застройку, находится много строительной техники. Что касается жилых домов, то пока они только начинают показываться из котлованов.




Кстати, судя по паспорту объекта, параллельно с первой семиэтажкой, тут также строятся второй и двенадцатый дома.


В доме №1 будет 2 подъезда, 7 этажей и 94 квартиры площадью от 34 до 82 квадратов. В каждой секции запроектировано по одному лифту.  

В квартирах планируются высокие потолки (2,7 метра), увеличенные окна и панорамное остекление на лоджиях. Сдавать жилье будут с черновой отделкой: тут будет выполнена штукатурка стен и цементно-песчаная стяжка, сделана розетка для электроплиты, установлен унитаз и оптическая розетка.







В настоящий момент в первом доме всем желающим предлагается 10 квартир:

2 однокомнатные квартиры площадью 34-35 квадратов по стоимости от 5000 до 5351 рублей (1665-1780 долларов);

3 однокомнатные квартиры площадью 40-44 квадрата по стоимости от 4848 до 5200 рублей (1615-1730 долларов);  

1 двухкомнатная квартира площадью 53-54 квадрата по стоимости от 4697 до 5048 рублей (1565-1680 долларов);  

2 двухкомнатные квартиры площадью 62-64 квадрата по стоимости от 4303 до 4745 рублей (1430-1580 долларов);  

2 двухкомнатные квартиры площадью 81-82 квадрата по стоимости от 4242 до 4533 рублей (1415-1510 долларов).

Получается, что однушка в «Гранд Вилладж» обойдется дольщику, как минимум в 57-64 тысячи долларов, двушка – в 83-88 тысяч долларов.


Ознакомиться с планировками квартир можно по предварительной записи в офисе продаж «Гранд Вилладж». О дате начала заключения договоров будет сообщено дополнительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Рядом с МКАД (недалеко от Тарасово) в этом году начали возводить новый жилой комплекс, состоящий из 13 домов. Известно, что квартал под названием «Гранд Вилладж»...
 
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