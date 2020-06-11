Любимое платье Кейт Миддлтон: герцогиня в шестой раз появилась на публике в одном и том же наряде

Источник материала: ОНТ

Герцогиня Кембриджская в очередной раз восхитила поклонников своим образом во время нового видеообращения.

Кейт Миддлтон известна публике как увлеченный фотограф, недавно она объявила о запуске национального проекта Hold Still. Авторы отправляют туда свои фотографии, которые должны показать то, как страна объединилась во время пандемии коронавируса.

Супруга принца Уильяма записала видеообращение, где призвала британцев активнее участвовать в конкурсе.

Те, кто следит за жизнью королевской семьи, отметили, что герцогиня появилась в платье, которое уже много раз надевала для выхода в свет (несколько раз в 2012, 2014 и 2016 годах), это ее любимый наряд.

Миддлтон надела небесно-голубое лаконичное и элегантное платье миди с коротким рукавом от бренда Stella McCartney.









Поклонники герцогини высказали свое восхищение ее вкусом в Instagram.

«Будущая королева!», «Выдающася!», «Восхитительная», – поделились мнением подписчики.

Фото: Instagram, Getty Images

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