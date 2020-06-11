ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

11.06.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в последнее время все чаще обсуждают мировые эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Звучат самые разные, порой полярные мнения. В частности, итальянский вирусолог Массимо Клементи, ссылаясь на последние научные исследования, выразил надежду, что нового всплеска заболевания все же удастся избежать.

Владимир Караник: «Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения»

Однако национальным системам здравоохранения следует быть готовыми к любому развитию событий, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости. 

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Так, сотрудники итальянской лаборатории сравнили по 100 пациентов, поступивших в больницу в первой половине марта и во второй половине мая. Результаты исследования показали, что острота заболевания COVID-19 начала снижаться, а число зараженных, которым требуется лечение в реанимации, сокращается.

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

К слову, аналогичные данные поступают и из других стран, затронутых пандемией. Мир продолжает выздоравливать и выходить из затянувшегося локдауна. Государства постепенно отменяют карантинные ограничения. Так, Еврокомиссия опубликовала рекомендации странам ЕС отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. 

Люди в материале: Массимо Клементи

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в последнее время все чаще обсуждают мировые эксперты, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости
 
Любимое платье Кейт Миддлтон: герцогиня в шестой раз появилась на публике в одном и том же наряде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика