Сколько людей реально умерло от коронавируса. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 12 июня

Источник материала: KYKY

К утру 12 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,44 миллиона. Погибли – 418,6 тысячи человек, излечились – 3,5 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,02 миллиона;

Бразилия: 772,4 тысячи;

Россия: 501,8 тысячи;

Британия: 292,9 тысячи;

Индия: 286,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 113,6 тысячи;

Британия: 41,4 тысячи;

Бразилия: 39,7 тысячи;

Италия: 34,2 тысячи;

Франция: 29,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 816 случаев коронавируса. Поправились 26 643 человека, умерли – 293.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 816 случаев коронавируса. Поправились 26 643 человека, умерли – 293. Беларуские исследователи Андрей Витушко (врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук) и Петр Рудковский (кандидат философских наук) выпустили совместную работу, в которой порассуждали, сколько беларусов в действительности умерло от вируса, а сколько человек в Беларуси уже переболело и обзавелось иммунитетом к инфекции. Читайте вот здесь .

. Минздрав назвал срок, когда в Беларуси ожидают вторую волну коронавируса. Говорят, есть шанс, что это случится осенью. Нужно готовиться.

срок, когда в Беларуси ожидают вторую волну коронавируса. Говорят, есть шанс, что это случится осенью. Нужно готовиться. В 6-й минской городской поликлинике появились платные тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 для всех желающих. Цена одного теста – 20,93 рубля. Однако буквально через час, как новость об этом просочилась в СМИ, читатели сообщили, что в поликлинике всем начали говорить, мол, тесты закончились.

платные тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 для всех желающих. Цена одного теста – 20,93 рубля. Однако буквально через час, как новость об этом просочилась в СМИ, читатели сообщили, что в поликлинике всем начали говорить, мол, тесты закончились. Минздрав заявил , что мы плавно спускаемся с плато, где находимся в последнее время. Также ведомство с гордостью констатировало, что беларуская модель противостояния COVID-19 зарекомендовала себя только с лучшей стороны – чего стоит один из самых низких в мире показатель смертности от ковида.

, что мы плавно спускаемся с плато, где находимся в последнее время. Также ведомство с гордостью констатировало, что беларуская модель противостояния COVID-19 зарекомендовала себя только с лучшей стороны – чего стоит один из самых низких в мире показатель смертности от ковида. В Беларуси отменили 14-дневный карантин после посещения многих европейских стран. Это, например, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Эстония, Чехия и так далее (весь список здесь ). Люди, приехавшие из этих стран, больше не обязаны уходить в самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в Беларусь.

). Люди, приехавшие из этих стран, больше не обязаны уходить в самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в Беларусь. Минздрав Литвы считает , что открывать границу с Беларусью – крайне рискованное мероприятие. У нас отрицают болезнь, а еще в ее адрес звучит странная риторика, убежден глава литовского Минздрава Аурелиюс Верига. Он также отметил, стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является неоправданной.

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