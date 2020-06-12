ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сколько людей реально умерло от коронавируса. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 12 июня

12.06.2020 06:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К утру 12 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,44 миллиона. Погибли – 418,6 тысячи человек, излечились – 3,5 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,02 миллиона;
  • Бразилия: 772,4 тысячи;
  • Россия: 501,8 тысячи;
  • Британия: 292,9 тысячи;
  • Индия: 286,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 113,6 тысячи;
  • Британия: 41,4 тысячи;
  • Бразилия: 39,7 тысячи;
  • Италия: 34,2 тысячи;
  • Франция: 29,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 816 случаев коронавируса. Поправились 26 643 человека, умерли – 293. 
  • Беларуские исследователи Андрей Витушко (врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук) и Петр Рудковский (кандидат философских наук) выпустили совместную работу, в которой порассуждали, сколько беларусов в действительности умерло от вируса, а сколько человек в Беларуси уже переболело и обзавелось иммунитетом к инфекции. Читайте вот здесь.
  • Минздрав назвал срок, когда в Беларуси ожидают вторую волну коронавируса. Говорят, есть шанс, что это случится осенью. Нужно готовиться.
  • В 6-й минской городской поликлинике появились платные тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 для всех желающих. Цена одного теста – 20,93 рубля. Однако буквально через час, как новость об этом просочилась в СМИ, читатели сообщили, что в поликлинике всем начали говорить, мол, тесты закончились.
  • Минздрав заявил, что мы плавно спускаемся с плато, где находимся в последнее время. Также ведомство с гордостью констатировало, что беларуская модель противостояния COVID-19 зарекомендовала себя только с лучшей стороны – чего стоит один из самых низких в мире показатель смертности от ковида.
  • В Беларуси отменили 14-дневный карантин после посещения многих европейских стран. Это, например, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Эстония, Чехия и так далее (весь список здесь). Люди, приехавшие из этих стран, больше не обязаны уходить в самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в Беларусь.
  • Минздрав Литвы считает, что открывать границу с Беларусью – крайне рискованное мероприятие. У нас отрицают болезнь, а еще в ее адрес звучит странная риторика, убежден глава литовского Минздрава Аурелиюс Верига. Он также отметил, стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является неоправданной.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К утру 12 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,44 миллиона. Погибли – 418,6 тысячи человек, излечились – 3,5 миллиона. Такие данные показаны на карте,...
 
Новости дня
Новости
 
Караник о белорусской модели борьбы с COVID-19: Не надо нас упрекать, что мы спасали экономику, а не людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика