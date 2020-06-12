Коронавирус: почему некоторые страны отрицают вторую волну эпидемии, и чем это грозит

Источник материала: Tut.by

В последние недели статистика заражаемости коронавирусом в Иране пошла резко вверх, и международные эксперты опасаются, что это может быть признаком второй волны эпидемии. ВОЗ отмечает, что многие страны слишком рано отказались от ограничительных карантинных мер, и на кону человеческие жизни.





Такая же ситуация сложилась в США, Молдове, Южной Корее, Пакистане и Северной Македонии: во всех этих странах заболеваемость COVID-19 начала снова расти после смягчения карантина.

Россия, занимающая третье место в мире по числу заболевших (уже более полумиллиона человек), тоже начала поэтапный выход из карантина. В Москве с 16 июня отменен режим самоизоляции и пропусков, но ношение масок остается обязательным. Возвращается к работе большинство учреждений. Массовые мероприятия пока запрещены.

Не слишком ли рано некоторые страны начали отказываться от ограничительных мер? ВОЗ призывает правительства и их советников задуматься над этим вопросом.

Ситуация в Иране

Иран — наиболее пострадавшая от вируса страна Ближнего Востока и один из первых эпицентров распространения инфекции. Первые случаи заболевания там были отмечены вскоре после того, как ситуация в Китае начала внушать опасения. Россия с 28 февраля прекратила выдачу виз гражданам Ирана.

Изначально иранские власти не собирались вводить карантин ни в одном регионе страны, но с каждым днем ухудшавшаяся ситуация вынудила прибегнуть к локдауну. Ослаблять ограничительные меры в Иране начали в середине апреля, а уже в начале июня ежедневное число заболевших начало стабильно превышать 3000 человек.

По официальным данным, в первую неделю июня статистика по COVID-19 выросла на 50% по сравнению с последней неделей мая и превысила показатели конца марта, когда в стране наблюдался пик заболеваемости.

Иными словами — сейчас ситуация в Иране хуже, чем в самый разгар эпидемии. Что же к этому привело?

Сначала правительство Ирана долго отказывалось закрыть мечети и места поклонения в священном для мусульман городе Кум. Когда это наконец произошло, ежедневный показатель заболевших опустился ниже 1000 человек в сутки, и власти решили, что пора возвращаться к обычной жизни.

20 апреля: открылись торговые центры и базары, возобновилось транспортное сообщение между провинциями

22 апреля: открылись парки и детские площадки

12 мая: власти дали добро на открытие мечетей

25 мая: открылись главные религиозные святыни

26 мая: открылись рестораны, кафе, музеи и исторические достопримечательности

В общественном транспорте, банках и офисах сразу стало очень многолюдно. При этом в культуре иранцев, как и у других ближневосточных (и не только) народов, не заложена привычка соблюдать личное пространство, и социального дистанцирования не происходит.

Похожий сценарий

Похожим образом ситуация развивалась и в других странах.

«В Молдове 15 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, буквально через неделю полностью пустили городской транспорт за исключением выходных дней и разрешили открыть рынки в большей части страны. После этого статистика заражаемости и смертности пошла вверх. Я думаю, что в основном роль сыграл загруженный транспорт: люди вернулись на работу, поехали навещать родных, ходили в поминальные дни на кладбища», — говорит журналист из Молдовы Наталья Глотова.

Значительно растет еженедельная статистика распространения коронавируса в 21 штате США: Калифорнии, Аризоне, Юте, Нью-Мексико и в других районах юго-запада страны. В больницах Аризоны снова введен режим чрезвычайной ситуации.

4 июня власти Северной Македонии снова ввели комендантский час в ряде городов страны.

Показатели заражаемости COVID-19 в Пакистане достигли рекордного уровня по мере того, как страна стремительно выходит из локдауна. Корреспондент Би-би-си в Исламабаде Ильяс Хан сообщает, что в магазинах и учреждениях пропала разметка, определявшая двухметровую дистанцию. Исчезли охранники, следившие за тем, чтобы в зданиях не скапливалось большое количество посетителей. Распоряжение властей соблюдать социальную дистанцию существует, но не выполняется.

Чем объясняют послабления власти отдельных стран

В Иране согласны, что отмена карантина означает близкий социальный контакт между людьми, но не считают это истинной причиной роста статистики.

По словам главного эпидемиолога страны Мохаммада-Мехди Гуйя, больных стало статистически больше, потому что стали проводить гораздо больше тестов и выявлять, в частности, инфицированных со слабыми симптомами и вообще бессимптомных.





Сейчас в Иране тест проходит один из 79 человек, а два месяца назад это был один из 380. Поэтому власти не считают отмену локдауна главной причиной роста показателей. К тому же, говорят они, ежедневное количество смертей остается таким же, как в середине апреля — менее 100 человек в сутки.

При этом президент Ирана Хасан Роухани не исключает, что жесткие меры могут быть снова введены, если ситуация продолжит ухудшаться. Хотя, по мнению экспертов, он вряд ли пойдет на такой шаг, учитывая плачевное состояние иранской экономики, находящейся под санкциями США.

По словам экономистов, некоторые страны, действительно, будут до последнего отрицать вторую волну эпидемии просто потому, что не в состоянии оплатить локдаун.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику прямо заявил, что правительству просто не из чего продолжать поддерживать население и бизнес.

«Без постепенного возобновления хозяйственной деятельности страну постиг бы финансововый коллапс. А лишение людей зарплат и пенсий имело бы гораздо худший эффект, в том числе для здоровья граждан. Мы больше не можем запрещать экономическую деятельность, мы не можем оставить людей без источника существования. Поэтому до 30 июня все виды экономической деятельности будут возобновлены», — написал молдавский премьер на своей странице в «Фейсбуке» .

В Пакистане приводят тот же довод: при общей бедности населения страны затяжной локдаун приведет к полному обнищанию.

Пан или пропал: что делать, когда от выхода из локдауна зависит все?

Любой стране хочется поскорее вернуться к нормальной жизни, но в некоторых случаях это в прямом смысле вопрос выживания.

«Если наши власти не спасут хотя бы часть туристического сезона, мы окажемся в очень глубоком кризисе. Страну в основном кормит именно эта индустрия. Для обывателей это будет ужасно — подорожают услуги и продукты. Но и туризм так быстро не оправится, еще следующий сезон, а то и два не получится работать в полную силу», — говорит жительница Кипра, сотрудница финансовой компании SW Management Ольга Аспру.

При этом Ольга считает, что если преждевременное снятие ограничений приведет к второй волне эпидемии, рассчитывать на правительство киприоты не смогут: «В первый раз власти нам не дали падать в голодные обмороки, пусть минимально, но нас все же поддерживали выплатами и субсидиями. Но не дай бог грянет вторая волна, нам никто не поможет, не из чего».

Такие страны как Кипр, Греция, Хорватия, Болгария напрямую зависят от того, как быстро снимут карантин. Туристический сезон там должен был идти полным ходом уже с конца апреля.

«Даже если мы и готовы принимать гостей, не все зависит от нас. Кто поедет, если по возвращении домой надо будет просидеть две недели в изоляции? У кого есть такой длинный отпуск? Отсрочить сезон — риск для экономики, преждевременно снять карантин — риск для здоровья. Мы готовы соблюдать все санитарные нормы, но не хотелось бы, чтобы наши отели выглядели как больницы», — сказал Русской службе Би-би-си источник в министерстве туризма Греции.



Фото: Reuters

Многих обывателей в этих странах, вынужденно оставшихся без работы, не смущает угроза второй волны.

«Киприотам необходимо социализироваться, они не могут сидеть дома, выйти вечером в кафе к морю — образ жизни. В моем окружении уже никто не хочет прятаться, говорят — сколько можно?» — говорит Ольга Аспру.

Однако директор Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний Андреа Аммон призывает европейцев, в том числе в странах с хорошей динамикой борьбы с коронавирусом, не обнадеживаться и проявить терпение.

«Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения, то мы увидим, что иммунитет за эти 4−5 месяцев появился всего у 2−14% населения, 85−90% по-прежнему не защищены. Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться», — заявила Аммон в интервью британской Guardian .

По ее мнению, это уже не вопрос — будет или нет вторая волна эпидемии. Вопрос стоит так: как скоро и насколько мощной она будет?