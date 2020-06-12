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Беларусь еще далека от коллективного иммунитета против коронавируса

12.06.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь, как и другие страны мира, еще очень далека от коллективного иммунитета против SARS-CoV-2, а потому расслабляться рано.

Беларусь еще далека от коллективного иммунитета против коронавируса
Об этом говорится в новой аналитике Белорусского института стратегических исследований BISS «Коллективный иммунитет или смерть? Ни то, ни другое». Авторами работы выступили медик Андрей Витушко и философ Петр Рудковский.

Thinktanks.by представляет выдержки из данного анализа.

Статистические данные


В работе отмечается, что Беларусь является одним из лидеров в регионе по количеству тестов, выполненных для SARS-CoV-2: на момент написания аналитики в стране было выполнено 644 тысячи тестов - около 67 тысяч на 1 миллион человек. Это - в пропорциональном выражении - примерно столько же, сколько в Латвии, в два раза больше, чем в Польше, почти в четыре раза больше, чем в Молдове и почти в семь раз больше, чем в Украине. Мы немного опережаем Эстонию, в большей степени - Россию и Литву - почти вдвое.

Коэффициент летальности (CFR) - это процент смертей среди диагностированных случаев новой коронавирусной инфекции. Например, по состоянию на 9 июня для Беларуси этот показатель составлял 0,56%: 282 (смерти), деленные на 50 265 (выявленные случаи) и умноженные на 100. Данный коэффициент является очень приблизительным показателем, достоверность которого зависит от многих факторов, в первую очередь от распространенности тестирование в популяции.

Гипотезы


Согласно официальным данным, число смертей на 100 000 населения от новой коронавирусной инфекции в Беларуси соизмеримо с количеством в соседних странах, которые ввели полномасштабные противоэпидемические ограничительные меры. Но уровень смертности явно контрастирует с аналогичными показателями у соседей.

Эксперты BISS отмечают, что если принять гипотезу (которая им кажется весьма спорной), согласно которой, чем более мягкие меры карантина, тем выше уровень смертности от CoViD-19, данные по Беларуси выглядят как «статистическая аномалия». Средства массовой информации, как отечественные, так и зарубежные, часто высказывают тезис о том, что белорусские власти намеренно недооценивают количество инфицированных и количество смертей на фоне CoViD-19.

Предполагая, что число смертей, связанных с CoViD-19 в Беларуси, недооценено и число инфицированных SARS-CoV-2 недооценено, тогда уровень смертности существенно не изменится. Условно говоря, если министерство здравоохранения в 4-5 раз недооценивает число инфицированных и в 4-5 раз недооценивает количество "скрытых" смертей, коэффициент летальности останется примерно таким же: около 0,56%. 


Эксперты отмечают: можно предположить, что число смертей недооценено, а число случаев заражения является (более или менее) истинным. Такая возможность не может быть исключена, но здесь следует обратить внимание на проблему причинности. Дело в том, что при установлении причинно-следственной связи между наличием инфекции в организме и смертью существует «серая зона неопределенности», т.е. ситуации, когда невозможно однозначно ответить на вопрос о том, умер ли пациент из-за инфекции или просто при наличии инфекции.

Выводы


Анализируя белорусские и зарубежные данные о противодействии коронавирусу, эксперты BISS пришли к выводу, что практически все страны, включая Беларусь, все еще далеки от порога коллективного иммунитета против SARS-CoV-2. Это означает необходимость поддерживать готовность служб здравоохранения и принимать антиинфекционные меры.

Смертность от нового коронавируса в Европе не превышает 1,5%; и большинство исследований / отчетов оценивают его в 0,3-0,7%.

При чтении национальных статистических данных о количестве инфицированных случаев следует помнить, что они всегда отражают только зарегистрированные случаи. И зарегистрированные случаи всегда являются только частью всех зараженных, и эта неучтенная часть почти всегда больше, чем зарегистрированная.

В то же время при изучении статистических данных о количестве коронавирусных смертей необходимо учитывать тот факт, что существует «серая зона», когда невозможно с достаточной дозой достоверности определить причинно-следственную связь между инфекцией и смертью. Эта серая зона может стать (и, скорее всего, становится) фактором различных искажений: как в направлении недооценки числа смертельных случаев, так и в направлении их переоценки.
 
 
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Беларусь, как и другие страны мира, еще очень далека от коллективного иммунитета против SARS-CoV-2, а потому расслабляться рано.
 
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