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«Без меня завод может работать, а без вас нет. Берегите себя». У гендиректора «Ивацевичдрева» коронавирус
12.06.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 июня гендиректору ОАО «Ивацевичдрев» Александру Ильницкому пришел положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем обращении, которое опубликовали в аккаунте предприятия в
«Сегодня у меня диагностирован коронавирус COVID-19. Пока болезнь протекает бессимптомно. Поэтому прошу вас быть бдительными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Без меня завод сможет продолжить работу, а без вас нет», — такими словами завершалось обращение руководителя к работникам предприятия.
Также в своем письме директор сообщил, что работа компании восстанавливается быстрыми темпами:
«Уже сегодня можно говорить, что производство и отгрузка основных продуктов ДСП и ЛДСП достигли оптимального уровня. Хотя на поступающую выручку все еще давят низкие цены и неполная загрузка производства мебели, нам удается соблюдать график погашения имеющихся финансовых обязательств».
С 1 июля компания планирует приступить к выплате матпомощи на оздоровление. В этом году на выплаты претендует 431 человек, которым ранее был предоставлен трудовой отпуск сроком не менее 14 дней.
Связаться с администрацией предприятия во время подготовки материала нам не удалось: рабочие телефоны не отвечали.
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«Без меня завод может работать, а без вас нет. Берегите себя». У гендиректора «Ивацевичдрева» коронавирус
Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте предприятия.
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