«Без меня завод может работать, а без вас нет. Берегите себя». У гендиректора «Ивацевичдрева» коронавирус

Источник материала: Tut.by

11 июня гендиректору ОАО «Ивацевичдрев» Александру Ильницкому пришел положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем обращении, которое опубликовали в аккаунте предприятия в Instagram .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сегодня у меня диагностирован коронавирус COVID-19. Пока болезнь протекает бессимптомно. Поэтому прошу вас быть бдительными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Без меня завод сможет продолжить работу, а без вас нет», — такими словами завершалось обращение руководителя к работникам предприятия.

Также в своем письме директор сообщил, что работа компании восстанавливается быстрыми темпами:

«Уже сегодня можно говорить, что производство и отгрузка основных продуктов ДСП и ЛДСП достигли оптимального уровня. Хотя на поступающую выручку все еще давят низкие цены и неполная загрузка производства мебели, нам удается соблюдать график погашения имеющихся финансовых обязательств».

С 1 июля компания планирует приступить к выплате матпомощи на оздоровление. В этом году на выплаты претендует 431 человек, которым ранее был предоставлен трудовой отпуск сроком не менее 14 дней.

Связаться с администрацией предприятия во время подготовки материала нам не удалось: рабочие телефоны не отвечали.