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Депутат Елена Колеснева проведет прямую линию
12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
17 июня с 12.00 до 14.00 прямую телефонную линию проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Горецкому избирательному округу № 82 Елена Колеснева.
Звонки будут приниматься по телефону 7-64-26
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17 июня с 12.00 до 14.00 прямую телефонную линию проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Горецкому...
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