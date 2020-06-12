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Гендиректор «Прометея» стал лауреатом конкурса на лучшее достижение в стройотрасли
12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Генеральный директор ЧУПП «Прометей» Анатолий Федорович
В номинации «Организация года» среди генподрядных организаций до 300 человек: диплом лауреата присужден Костюковичской ПМК № 260.
Дипломы лауреатов конкурса в номинации «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек присуждены генеральному директору ОАО «Стройтрест № 12» (Могилев) Дмитрию Морозову и директору Белыничской ПМК № 241 Владимиру Романенко.
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Генеральный директор ЧУПП «Прометей» Анатолий Федорович удостоен почетного диплома победителя в категории «Руководитель года» среди генподрядных...
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