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Гендиректор «Прометея» стал лауреатом конкурса на лучшее достижение в стройотрасли

12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Генеральный директор ЧУПП «Прометей» Анатолий Федорович удостоен почетного диплома победителя в категории «Руководитель года» среди  генподрядных организаций свыше 300 человек в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год».

В номинации «Организация года» среди генподрядных организаций до 300 человек: диплом лауреата присужден Костюковичской ПМК № 260.

Дипломы лауреатов конкурса в номинации «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек присуждены генеральному директору ОАО «Стройтрест № 12» (Могилев) Дмитрию Морозову и директору Белыничской ПМК № 241 Владимиру Романенко.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Генеральный директор ЧУПП «Прометей» Анатолий Федорович удостоен почетного диплома победителя в категории «Руководитель года» среди  генподрядных...
 
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