Гендиректор «Прометея» стал лауреатом конкурса на лучшее достижение в стройотрасли

Источник материала: Горецкий вестник

Генеральный директор ЧУПП «Прометей» Анатолий Федорович удостоен почетного диплома победителя в категории «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год».

В номинации «Организация года» среди генподрядных организаций до 300 человек: диплом лауреата присужден Костюковичской ПМК № 260.

Дипломы лауреатов конкурса в номинации «Руководитель года» среди генподрядных организаций свыше 300 человек присуждены генеральному директору ОАО «Стройтрест № 12» (Могилев) Дмитрию Морозову и директору Белыничской ПМК № 241 Владимиру Романенко.