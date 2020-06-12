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Семье умершего от COVID-19 фельдшера пришлось заплатить подоходный с 5000 рублей от профсоюза

12.06.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Муж умер от коронавируса, профсоюз выплатил нам матпомощь — 5000 рублей, но за вычетом 13% подоходного налога», рассказывает Олеся, жена 38-летнего фельдшера, который 5 мая Минске умер 38-летний фельдшер, у него был COVID-19">скончался в реанимации 1-й минской больницы. В профсоюзе сказали, что матпомощь облагается подоходным и сослались на статьи Налогового кодекса.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, фельдшер Алексей уже много лет работал на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске. 21 апреля мужчина после отпуска вышел на работу, через неделю почувствовал себя плохо. 29 апреля Алексей пошел в поликлинику там сделали флюорографию, которая показала двустороннюю пневмонию. В тот же день его положили в 1-ю минскую больницу, сделали КТ и взяли мазки на коронавирус. 2 мая COVID-19 подтвердился, а 5-го Алексея уже не стало.

В связи со смертью Алексея от коронавируса его жене Олесе профсоюз, в котором он состоял, должен был выплатить 5000 рублей. Однако на руки супруга получила меньше.

— С этой суммы сняли 13% подоходного налога — около 630 рублей, — рассказывает Олеся. — Я позвонила в бухгалтерию, спросила почему. Мне назвали какие-то статьи Налогового кодекса и пояснили, что так положено. Но ведь он же умер, как можно взять с него подоходный налог и куда он пойдет? Мне ответили, что заявление на материальную помощь написала я, а значит должна отчислить с этих денег 13%. У меня двое несовершеннолетних детей, но мне сказали, что это все равно не освобождает от уплаты 13% налога. Налогом не облагается только 131 рубль, вся остальная сумма облагается 13%. Но это странно, что с такой выплаты берут подоходный налог.

По страховке семья фельдшера никаких выплат еще не получила. И какая будет сумма выплат Олеся пока не знает.

— В санстанции мне объяснили, что там, где муж заболел, проводится служебное расследование. Уже сделали акт об остром профзаболевании. Все медработники застрахованы в «Белгосстрахе». Когда будут собраны все необходимые документы, страховая заплатит, — говорит Олеся.

За комментарием, почему же с 5000 тысяч матпомощи взяли подоходный налог мы обратились в профсоюз. Там подтвердили, что отчисления были сделаны верно и подкрепили ответ статьями из Налогового кодекса.

Там написано, что «при определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах».

В пункте 23 статьи 208 сказано, что от уплаты подоходного налога освобождаются доходы, которые не являются вознаграждениями за исполнение трудовых или других обязанностей, в том числе в виде материальной помощи, оплаты стоимости путевок, подарков и призов, которые получены по основному месту работы и не превышают 1984 рубля от каждого источника в течение года. Здесь есть исключения, но они не относятся к данной ситуации.

В случае Олеси матпомощь была получена от профсоюза, в котором состоял ее муж.

Также освобождаются от уплаты налога перечисленные доходы от других организаций и ИП, в размере не больше 131 рубля от каждого источника в год. Исключение составляют выплаты, которые не относятся к вознаграждениям за работу и выплачиваются профсоюзом его членам в размере до 397 рублей в год, в том числе и материальная помощь.

По данным Федерации профсоюзов, в страховой фонд, из которого медики, заразившиеся коронавирусом, получают материальную помощь, поступило 1 миллион 616 тысяч рублей. Больше 270 тысяч — это добровольные пожертвования людей. За время работы фонда помощь из него получили 962 человека. Всего было выплачено 691 600 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В профсоюзе сказали, что 13% удержали в соответствии с Налоговым кодексом.
 
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