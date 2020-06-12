Найдено новое лекарство от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Препарат от ревматоидного артрита можно применять для лечения коронавируса. К такому выводу пришла международная группа исследователей, сообщает Medical Xpress.

В частности, группа ученых, включая специалистов Имперского колледжа Лондона и шведского Karolinska Institutet, выяснила, что лекарственное средство барицитиниб, которое применяется для лечения воспаления в суставах, можно использовать для терапии при COVID-19. Препарат предназначен для взрослых пациентов, которые страдают от ревматоидного артрита (от умеренного до тяжелого).

Эксперты пояснили, что барицитиниб снижает уровень воспалений и количество вирусных частиц в крови пациентов с коронавирусом. По их словам, это лекарство – одно из многообещающих препаратов для лечения коронавируса. Барицитиниб воздействует на воспалительные процессы иммунной системы, что делает его потенциальным препаратом для лечения COVID-19.

По данным исследователей, в настоящее время проводятся дополнительные испытания барицитиниба на 85 госпитализированных пациентах с COVID-19 в трех больницах Северной и Центральной Италии. Это, по их словам, дает обнадеживающие первоначальные результаты эффективности лечения пациентов с коронавирусом.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram