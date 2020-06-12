Михаил Пастухов: Бабарико является фаворитом президентской гонки

Лукашенко больше не выбирает слов в адрес своих оппонентов: костит на чемсвет стоит. Он уже не просто не выбирает слов, а напрямую обвиняет Виктора Бабарико в преступлениях, еще не доказанных судом."Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там...", - заявил Лукашенко сегодня в Полоцке.





"Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - добавил Лукашенко.В принципе, посыл белорусского руководителя – потенциального кандидата в президенты своему сопернику предельно ясен: "Когда рыльце в пушку, не лезь туда».

Как можно оценить подобные высказывания главы государства с правовой точки зрения?





Комментирует доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов.





- На мой взгляд, это - реакция Лукашенко на вчерашнюю пресс-конференцию Бабарико, где тот смело и решительно выступил в защиту своих бывших коллег. Такие выражения, как: «негодяи», «толстопузые», «шайка-лейка», нарушают не только этические нормы, но и могут быть признаны публичным оскорблением, за что предусматривается уголовная ответственность. Несмотря на то, что фамилия Бабарико не прозвучала, однако очевидно, что все названные эпитеты адресованы ему. Теперь, как говорят футболисты, мяч на его стороне. Он должен отреагировать на этот жестокий удар. По Избирательному кодексу он может обратиться в Центризбирком и поставить вопрос о вынесении Лукашенко предупреждения или даже о нерегистрации его кандидатом в президенты. Он также может обратиться в Генеральную прокуратуру и потребовать провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту оскорбления (ч.2 ст.189 УК). Очевидно, что в данном случае один из претендентов злоупотребляет своим должностным положением и, по сути, натравливает подчиненные ему правоохранительные органы на других претендентов. Это в который раз подтверждает необходимость создания равных условий для всех претендентов в ходе избирательной кампании. Если захотел стать президентом, то «отойди от штурвала» и стань таким же, как все. Пример показал Виктор Бабарико, оставив на время «хлебную должность». Как показали последние события, это ему дорогого стоило. По словам Лукашенко, 15 бывших коллег Бабарико уже «на нарах» и несут «доллары, золото, картины». Над главным фигурантом новых дел также занесен меч белорусской Фемиды. Ему предстоит определиться: либо разделить участь своих коллег и сдаться на милость «победит я», либо перейти к решительным действиям.









- Что может противопоставить Бабарико таким ударам со стороны бессменногопрезидента?





- Если 98% активов Белгазпромбанка принадлежат российскому капиталу, то Бабарико, видимо, ничего не остается, как обратиться за помощью к своим гарантам из Газпрома. Тем более, что Нацбанк уже заявил о готовности назначить своего управляющего Белгазпромбанком. Думаю, что Россия отреагирует на вмешательство белорусских властей в дела, по сути, своего банка.





- Почему такая жесткая и нервная реакция последовала в отношении Бабарико?





- Бабарико основательно подготовился к своему «походу во власть». Он задействовал большой людской потенциал, использовал собственные накопления. Он знает, что надо сделать для подъема и развития страны. Властям стало очевидно, что именно Бабарико является фаворитом президентской гонки. И весьма вероятно, что большинство избирателей могутвыступить в его поддержку. К тому же номенклатура тоже может почувствовать «откуда дует ветер». Поэтому и было принято решение ударить из всех орудий по главному конкуренту. Средства все те же: «проверка на вшивость» с помощью правоохранительных органов. День неустанной работы нескольких десятков следователей Департамента финансовых расследований и результат – два уголовных дела по известным статьям УК.Можно предположить, что после такого «наезда» инициативная группа В.Бабарико начнет снижать обороты и проявлять меньше активности. Финансовая база предвыборной кампании будет ограничена. Если Бабарико и зарегистрируют, то шансы на победу резко сократятся. Правда, из России может подуть «сильный ветер», против которого действующая группа власти ничего не сможет сделать, как с нашествием пандемии коронавируса.