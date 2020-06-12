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Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13-18 июля

12.06.2020 20:56 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13-18 июля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андрей Липницкий.

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13-18 июля

"Открытый Кубок и первенство Беларуси пройдут в Бресте 13-18 июля. Состязания состоятся в одни сроки в одном бассейне. Это будет один турнир, но с двумя зачетами. Кубок - для взрослых спортсменов, первенство - для юниоров. Зрителей на трибунах не будет, на входе в спорткомплекс всем участникам чемпионата врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать атлетов, которые чувствуют недомогание. Примем все необходимые меры по профилактике заболеваний, - сказал Андрей Липницкий. - Планируется, что основной состав национальной команды примет участие в состязаниях. Сейчас же команда тренируется на базе бассейна БГУФК".

По его словам, в конце месяца будет организован сбор для подготовки к предстоящему старту. Основные задачи, которые ставятся перед атлетами на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года. Наставник сборной отметил, что Кубок Беларуси будет открытый и иностранцы смогут в нем поучаствовать. Однако для этого им придется пройти 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

"Сейчас в команде идет период концентрации нагрузок. Мы работаем над моделью прохождения соревновательных дистанций, нарабатываются скорости в определенных сериях. Тренировки проводятся на суше и в бассейне", - пояснил Андрей Липницкий.

Главный тренер добавил, что на счету белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13-18 июля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера...
 
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