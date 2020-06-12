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Братский народ отмечает День России

12.06.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Наши соседи сегодня отмечают государственный праздник - День России! 12 июня, ровно 30 лет назад, страна стала суверенной. С национальным праздником Президента России Владимира Путина поздравил Глава белорусского государства  Александр Лукашенко.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, - говорится в поздравлении. Залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".

Белорусский лидер также выразил уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе. Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Федерального собрания Вячеславу Володину.

В Москве традиционный кремлевский прием по случаю Дня России был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Однако Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Российский лидер также вручил медали Героя Труда. 

Беларусь присоединилась к празднованию

В Минске мероприятия ко Дню России  проходили в режиме онлайн. А в Верхнем городе на площади Свободы открыта фотовыставка «Россия – от Калининграда до Владивостока», подготовленная информационным агентством ТАСС.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: “Коронавирус изменил формат торжества - Дня многонациональной России в Минске. Но коронавирус не может изменить наше отношение друг к другу. Отношения россиян к белорусам, белорусов к россиянам. К оценке нашей истории. Система отношений – стабильная. Да,  есть порой газовые споры, есть нефтяные. Но принципиально ничего не должно меняться в системе стратегических отношений союзничества и партнерства. Мы говорим о том, что товарооборот между Россией и Беларусью составил почти 36 миллиардов долларов в ушедшем году. Это огромная сумма, заметная в белорусском бюджете и российском бюджете. Разве мы можем от этого отказаться? От того огромного рынка, который предоставляет Беларусь для сельхозтоваров, для машиностроителей, представителей IT-сектора, которые успешно и грамотно работают в республике. Думаю нет”.

Дмитрий Мезенцев также отметил, что союзнические отношения двух братских народов - Беларуси и России - помогают друг другу стать конкурентоспособнее и сильнее - особенно сейчас и в посткоронавирусный период.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши соседи сегодня отмечают государственный праздник - День России! 12 июня, ровно 30 лет назад, страна стала суверенной. С национальным праздником Президента...
 
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