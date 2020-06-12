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Еврокомиссия призывает страны ЕС открыть внешние границы 1 июля
12.06.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЕврокомиссия призывает все страны Евросоюза начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля и полностью отменить контроль на внутренних границах ЕС уже с 15 июня. Одна из причин - отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о несостоятельности такого способа борьбы с пандемией.
Сегодня же правительства Литвы и Польши договорились открыть границы между странами раньше намеченного срока - окончательно снимут все ограничения уже завтра. Кроме того, с 13 июня Польша откроет свои границы для граждан Евросоюза. И это несмотря на то, что число зараженных коронавирусом в Польше сегодня увеличилось на 376 человек. Всего в стране подтверждено 28 577 случаев заражения, погибли 1 222 человека.
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Еврокомиссия призывает все страны Евросоюза начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля и полностью отменить контроль на внутренних границах ЕС уже с 15 июня....
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