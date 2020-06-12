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«Они были поражены». Лукашенко рассказал, зачем приглашал экспертов ВОЗ в Беларусь
13.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рассказывая
— Когда меня обвинили, что мы не тем путем идем в лечении коронавируса, то я сказал возовцам: «А ну-ка сюда, Всемирная организация здравоохранения, давайте сюда. (Манит пальцем. — Прим. TUT.BY) Идите посмотрите, правильно мы делаем или нет». Какой был вывод? Да, белорусы пошли своим путем.
Лукашенко рассказал, что, когда представители ВОЗ вернулись из поездки в Витебск, где была вспышка пандемии, они обсуждали между собой, что президент не все говорит, что делает.
— Они были поражены тем, что мы, наше здравоохранение делаем.
Миссия ВОЗ, напомним, находилась в Беларуси с 8 по 11 апреля. Специалисты посетили медучреждения Минска, Минской и Витебской области, изучили данные, в том числе по эпидемиологическому надзору.
«Регулярное и всестороннее информирование общественности о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси, включая данные по регионам, имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения», — подчеркивают эксперты организации.
По данным на 12 июня, в Беларуси
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Лукашенко рассказал, что, когда представители ВОЗ вернулись из поездки в Витебск, где была вспышка пандемии, они обсуждали между собой, что президент не все...
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