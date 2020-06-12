«Они были поражены». Лукашенко рассказал, зачем приглашал экспертов ВОЗ в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Рассказывая подробности о деле Белгазпромбанка , Александр Лукашенко вспомнил, как в правоте его слов убедились специалисты Всемирной организации здравоохранения. Об этом президент рассказал, общаясь с жителями Полоцка и журналистами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Когда меня обвинили, что мы не тем путем идем в лечении коронавируса, то я сказал возовцам: «А ну-ка сюда, Всемирная организация здравоохранения, давайте сюда. (Манит пальцем. — Прим. TUT.BY) Идите посмотрите, правильно мы делаем или нет». Какой был вывод? Да, белорусы пошли своим путем.

Лукашенко рассказал, что, когда представители ВОЗ вернулись из поездки в Витебск, где была вспышка пандемии, они обсуждали между собой, что президент не все говорит, что делает.

— Они были поражены тем, что мы, наше здравоохранение делаем.

Миссия ВОЗ, напомним, находилась в Беларуси с 8 по 11 апреля. Специалисты посетили медучреждения Минска, Минской и Витебской области, изучили данные, в том числе по эпидемиологическому надзору. В отчете по результатам визита ВОЗ отметила, что «ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии». В частности, там указывалось на необходимость усиления мер физического дистанцирования, а также информирования населения.

«Регулярное и всестороннее информирование общественности о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси, включая данные по регионам, имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения», — подчеркивают эксперты организации.

По данным на 12 июня, в Беларуси зарегистрировано 52 520 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 27 760 человек, умерли 298.