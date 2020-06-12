В Пекине закрыли продуктовые рынки после выявления заразившихся коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Власти китайской столицы в пятницу закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух заразившихся коронавирусной инфекцией, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. Об этом сообщила пекинская газета «Синьцзинбао».



Фото: Reuters

По сведениям издания, сотрудники эпидемиологической службы проводят работу по дезинфекции нескольких объектов на территории южного района Фэнтай, где были обнаружены инфицированные.

Согласно распространенному распоряжению правительства, компетентные органы должны проверить на наличие вируса все заведения общепита в Пекине, включая столовые в школах и домах престарелых. Кроме того, столичная администрация уделит особо пристальное внимание инспектированию компаний, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.

За последние двое суток власти зафиксировали в столице три случая заражения — впервые за последние два месяца. Двое из инфицированных, выявленных на днях, за последние недели не выезжали за пределы Пекина и, как утверждают, не общались с жителями регионов, где прежде существовали крупные вспышки коронавируса.

По статистике, за все время в городе было зарегистрировано 597 пациентов с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и только четыре заболевших.