Число переболевших COVID-19 доноров плазмы превысило 400 и постоянно растет — глава РНПЦ трансфузиологии

Сегодня плазму крови для лечения короновируса заготавливают во всех областях Беларуси, ежедневно в донорские пункты приходят около 50 новых выздоровевших после COVID-19, чтобы помочь излечиться другим. Об этом сообщил сегодня журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко во время акции Белорусского Красного Креста и РНПЦ «Безопасная кровь спасает жизни», передает корреспондент
«С апреля началась работа, и она планово нарастает. Каждую неделю мы видим большее количество
Всего же, по его словам, более 400 человек, переболевших коронавирусом, сдали плазму крови. Запасы создаются во всех областях. По словам Федора Карпенко, только в Витебске и Орше накануне 18 доноров сдали плазму. Ее забирали в РНПЦ для инактивации и уже сегодня вернут обратно в регион.
Глава РНПЦ отметил, что иногда после двух, а иногда лишь после 10 переливаний плазмы происходит улучшение клинической ситуации у больного COVID-19. «Около двух недель назад в Миорах мы отдавали плазму на переливание, даже сами врачи не ожидали того, что реципиенты на следующий день уже встанут с постели. У них жизненные силы появились. Были такие позитивные знаки по плазме. Но, опять же, это не панацея, а комплексное лечение», — подчеркнул Федор Карпенко.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев также отметил, что ВОЗ сегодня признает использование реконвалесцентной плазмы одним из экспериментальных методов лечения COVID-19, во многих странах оно проходит в качестве клинического испытания. Но окончательные выводы о пользе этого метода делать рано.
Белорусский Красный Крест и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня проводят совместную акцию по безвозмездной сдаче крови «Безопасная кровь спасает жизни». Участниками и добровольными донорами стали руководители ряда министерств и офисов международных организаций, сотрудники и волонтеры Красного Креста. Пожертвовать свою кровь ради спасения чужих жизней решили министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко и другие.