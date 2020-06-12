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Число переболевших COVID-19 доноров плазмы превысило 400 и постоянно растет — глава РНПЦ трансфузиологии

13.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Число переболевших COVID-19 доноров плазмы превысило 400 и постоянно растет — глава РНПЦ трансфузиологии

Сегодня плазму крови для лечения короновируса заготавливают во всех областях Беларуси, ежедневно в донорские пункты приходят около 50 новых выздоровевших после COVID-19, чтобы помочь излечиться другим. Об этом сообщил сегодня журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко во время акции Белорусского Красного Креста и РНПЦ «Безопасная кровь спасает жизни», передает корреспондент БЕЛТА.

«С апреля началась работа, и она планово нарастает. Каждую неделю мы видим большее количество доноров. По всей стране ежедневно около 50 иммунных доноров приходят в донорские пункты. Каждому стараемся уделить внимание — в этом случае чуть больший объем исследований, надо провести лабораторный осмотр, рассказать о донорстве. Самое главное, о чем нужно сказать, — сегодня у нас уже есть запасы иммунной плазмы по всей республике. Ее достаточно. В любой организации здравоохранения по необходимости она будет в течение двух часов максимум», — сказал Федор Карпенко.

Всего же, по его словам, более 400 человек, переболевших коронавирусом, сдали плазму крови. Запасы создаются во всех областях. По словам Федора Карпенко, только в Витебске и Орше накануне 18 доноров сдали плазму. Ее забирали в РНПЦ для инактивации и уже сегодня вернут обратно в регион.

Глава РНПЦ отметил, что иногда после двух, а иногда лишь после 10 переливаний плазмы происходит улучшение клинической ситуации у больного COVID-19. «Около двух недель назад в Миорах мы отдавали плазму на переливание, даже сами врачи не ожидали того, что реципиенты на следующий день уже встанут с постели. У них жизненные силы появились. Были такие позитивные знаки по плазме. Но, опять же, это не панацея, а комплексное лечение», — подчеркнул Федор Карпенко.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев также отметил, что ВОЗ сегодня признает использование реконвалесцентной плазмы одним из экспериментальных методов лечения COVID-19, во многих странах оно проходит в качестве клинического испытания. Но окончательные выводы о пользе этого метода делать рано.

Белорусский Красный Крест и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня проводят совместную акцию по безвозмездной сдаче крови «Безопасная кровь спасает жизни». Участниками и добровольными донорами стали руководители ряда министерств и офисов международных организаций, сотрудники и волонтеры Красного Креста. Пожертвовать свою кровь ради спасения чужих жизней решили министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко и другие.

#доноры #Стоп COVID
БелТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня плазму крови для лечения короновируса заготавливают во всех областях Беларуси, ежедневно в донорские пункты приходят около 50 новых выздоровевших
 
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