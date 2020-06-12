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В Латвийской Республике отменен режим чрезвычайной ситуации

12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

В Латвийской Республике отменен режим чрезвычайной ситуацииПо поступившей информации от латвийской стороны с 10 июня в Латвии отменён режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

С 10 июня запрещено перемещение людей и транспортных средств через внешние пограничные пункты Европейского Союза, за исключением:

лиц, которые возвращаются в страну постоянного проживания;

работников, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки;

моряков, которым необходимо добраться до места работы и обратно;

иностранных граждан, чья необходимость въезда в Латвийскую Республику была подтверждена Латвийским агентством инвестиций и развития;

иностранных дипломатов и членов их семей.

Вышеперечисленные категории граждан имеют возможность пересечь белорусско-латвийскую границу в международных пунктах пропуска «Григоровщина», Верхнедвинский район (с латвийской стороны — «Патерниеки») и «Урбаны», Браславский район (с латвийской стороны — «Силене»).

По прежнему, закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» — («Плюсы»), Пиедруя» — («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» — («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на Интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и телеграмм-канале Госпогранкомитета.

Официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда

подполковник Д.Г.Глебко

 

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