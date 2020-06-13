Польша открывает границы со странами ЕС

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти Польши приняли решение открыть внутренние границы в Шенгенской зоне с 13 июня. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Внешние границы пока останутся закрытыми, передает ТАСС.





Теперь гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.

"Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики", - написал на своей странице в "Фейсбуке" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения", - добавил он. Премьер-министр также призвал с умом пользоваться открывшейся возможностью для выезда и не подвергать опасности себя и других людей.

Границы со странами ЕС в Польше были закрыты 15 марта из-за пандемии коронавируса . Дата снятия ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется.