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Malimon Social Day": на наших глазах будут создаваться коллаборации между молодыми социальными стартапами и лидерами рынка
24.02.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экосистема поддержки бизнеса и стартапов “Malimon” объявляет о старте регистрации на событие-выставку, где социальные стартапы будут создавать коллаборации с белорусскими лидерами бизнеса “Malimon Social Day”. Malimon Social Day состоится 15 марта в г.Минске.
В конце прошлого года экосистема “Malimon” провела 2 социальных хакатона, после которых были отобраны 15 перспективных начинающих стартапов в акселератор. На Malimon Social Day эти стартапы поделятся своими результатами и достигнутым прогрессом.
Формат проведения мероприятия
15 начинающих социальных стартапов в течение 3-х минут будут питчить свои проекты представителям крупного и среднего бизнеса, которые укрепляют свою корпоративную социальную ответственность. Представители компаний поделятся обратной связью и рассмотрят возможные варианты коллабораций с проектами.
Проекты, которые выступят, направлены на решение проблем в следующих сферах:
Так же в программе будет батл и спикер-сессия на тему социального предпринимательства с разбором кейсов. А нетворкинг-программа в этот раз будет особенно полезной, так как будет подкрепляться мастер-классом по эффективному установлению связей.
Для кого это событие?
Malimon Social Day открыт для:
Уже известна часть компаний, представители которых посетят Malimon Social Day:
Участие бесплатное! Количество мест ограничено. Регистрация для компаний и зрителей на Malimon Social Day доступна
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Malimon Social Day": на наших глазах будут создаваться коллаборации между молодыми социальными стартапами и лидерами рынка
Экосистема поддержки бизнеса и стартапов "Malimon" объявляет о старте регистрации на событие-выставку, где социальные стартапы будут создавать коллаборации с...
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