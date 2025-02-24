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Malimon Social Day": на наших глазах будут создаваться коллаборации между молодыми социальными стартапами и лидерами рынка

24.02.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Экосистема поддержки бизнеса и стартапов “Malimon” объявляет о старте регистрации на событие-выставку, где социальные стартапы будут создавать коллаборации с белорусскими лидерами бизнеса “Malimon Social Day”.  Malimon Social Day состоится 15 марта в г.Минске.

В конце прошлого года экосистема “Malimon” провела 2 социальных хакатона, после которых были отобраны 15 перспективных начинающих стартапов в акселератор. На Malimon Social Day эти стартапы поделятся своими результатами и достигнутым прогрессом.

Формат проведения мероприятия

15 начинающих социальных стартапов в течение 3-х минут будут питчить свои проекты представителям крупного и среднего бизнеса, которые укрепляют свою корпоративную социальную ответственность. Представители компаний поделятся обратной связью и рассмотрят возможные варианты коллабораций с проектами.

Проекты, которые выступят, направлены на решение проблем в следующих сферах:

  • образования
  • поддержки социально незащищенных слоев населения
  • спорта и здорового образа жизни
  • защиты животных
  • культурного досуга
  • ментального здоровья
  • инфраструктуры

Так же в программе будет батл  и спикер-сессия на тему социального предпринимательства с разбором кейсов. А нетворкинг-программа в этот раз будет особенно полезной, так как будет подкрепляться мастер-классом по эффективному установлению связей.

Для кого это событие?

Malimon Social Day открыт для:

  1. Компаний, стремящиеся поддерживать социальные инициативы и проекты, решающие актуальные проблемы общества. Участие открывает возможности узнать о корпоративной социальной ответственности и её роли в бизнесе; найти проекты, которые решают задачи - повышение лояльности сотрудников, укрепление имиджа компании; наладить связи с другими лидерами рынка.
     
  2. Зрителей: представителей социально-ориентированных предприятий и стартапов; технических специалистов-разработчиков, готовых присоединиться к командам; людей, находящихся в социально неустойчивом положении.

Уже известна часть компаний, представители которых посетят Malimon Social Day:

  • Ringo.by - лизинг автомобилей любого типа, марки и стоимости  компания по предоставлению автомобилей в лизинг.
  • Betera - лидер беттинга и гемблинга в Беларуси. Компания активно поддерживает принципы устойчивого развития и первая в индустрии, кто присоединился к Сети Глобального Договора
  • ООО “Эвериз Сервис” - компания, занимающаяся проектированием, поставкой, монтажом и обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования промышленного назначения на протяжении 15 лет.
  • REVERA law group — международная юридическая группа компаний, представленная в 9 странах мира

Malimon Social Day — ключевое событие для тех, кто стремится развивать социальное предпринимательство, решать важнейшие проблемы общества и создавать устойчивые решения для будущего.

Участие бесплатное! Количество мест ограничено. Регистрация для компаний и зрителей на Malimon Social Day доступна по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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Экосистема поддержки бизнеса и стартапов "Malimon" объявляет о старте регистрации на событие-выставку, где социальные стартапы будут создавать коллаборации с...
 
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