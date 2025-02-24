Источник материала: ProBusiness

Экосистема поддержки бизнеса и стартапов “Malimon” объявляет о старте регистрации на событие-выставку, где социальные стартапы будут создавать коллаборации с белорусскими лидерами бизнеса “Malimon Social Day”. Malimon Social Day состоится 15 марта в г.Минске.

В конце прошлого года экосистема “Malimon” провела 2 социальных хакатона, после которых были отобраны 15 перспективных начинающих стартапов в акселератор. На Malimon Social Day эти стартапы поделятся своими результатами и достигнутым прогрессом.

Формат проведения мероприятия

15 начинающих социальных стартапов в течение 3-х минут будут питчить свои проекты представителям крупного и среднего бизнеса, которые укрепляют свою корпоративную социальную ответственность. Представители компаний поделятся обратной связью и рассмотрят возможные варианты коллабораций с проектами.

Проекты, которые выступят, направлены на решение проблем в следующих сферах:

образования

поддержки социально незащищенных слоев населения

спорта и здорового образа жизни

защиты животных

культурного досуга

ментального здоровья

инфраструктуры

Так же в программе будет батл и спикер-сессия на тему социального предпринимательства с разбором кейсов. А нетворкинг-программа в этот раз будет особенно полезной, так как будет подкрепляться мастер-классом по эффективному установлению связей.

Для кого это событие?

Malimon Social Day открыт для:

Компаний, стремящиеся поддерживать социальные инициативы и проекты, решающие актуальные проблемы общества. Участие открывает возможности узнать о корпоративной социальной ответственности и её роли в бизнесе; найти проекты, которые решают задачи - повышение лояльности сотрудников, укрепление имиджа компании; наладить связи с другими лидерами рынка.

Зрителей: представителей социально-ориентированных предприятий и стартапов; технических специалистов-разработчиков, готовых присоединиться к командам; людей, находящихся в социально неустойчивом положении.

Уже известна часть компаний, представители которых посетят Malimon Social Day:

Ringo.by - лизинг автомобилей любого типа, марки и стоимости компания по предоставлению автомобилей в лизинг.

Betera - лидер беттинга и гемблинга в Беларуси. Компания активно поддерживает принципы устойчивого развития и первая в индустрии, кто присоединился к Сети Глобального Договора

ООО “Эвериз Сервис” - компания, занимающаяся проектированием, поставкой, монтажом и обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования промышленного назначения на протяжении 15 лет.

REVERA law group — международная юридическая группа компаний, представленная в 9 странах мира

Malimon Social Day — ключевое событие для тех, кто стремится развивать социальное предпринимательство, решать важнейшие проблемы общества и создавать устойчивые решения для будущего.