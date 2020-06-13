ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске умерла 42-летняя медсестра БСМП. У нее были пневмония и коронавирус

13.06.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

12 июня в Витебске умерла медсестра Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Антипова. У нее был коронавирус. Об этом TUT.BY рассказала ее сестра Татьяна.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Наталья Антипова работала в хирургическом отделении.

Женщина умерла в пятницу, 12 июня. Причиной смерти в документах, по словам ее сестры Татьяны, значится острая респираторная недостаточность.

— У нее была вирусная пневмония и коронавирус. Она пошла на больничный 29 мая, потому что плохо почувствовала себя еще на работе — наверное, это было 27 мая. Пришла с работы и говорит: что-то мне как-то плохо, как при простуде. А в пятницу [29 мая] у нее уже была температура до 38 и она вызвала врача. Врач назначил противовирусные препараты, антибиотики дома пить, даль больничный и сказал прийти во вторник на прием. Лучше не становилось — и в среду Наташе сделали тест на коронавирус и снимок. Там пневмония. Сразу дали направление в «трестовскую» больницу [Витебская городская центральная клиническая больница], госпитализация была в тот же день. 4 июня ее уже забрали в БСМП. Что результат теста положительный, мы узнали 5 июня. Наташа была в реанимации на ИВЛ, а вчера умерла.

Наталье Антиповой было 42 года. По словам сестры, она жила вместе с ней и мамой и проработала медсестрой около 15 лет.

Читайте также

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам сестры, в качестве причины смерти в документах значится острая респираторная недостаточность.
 
Новости дня
Новости
 
Почему уровень летальности от коронавируса в мире не уменьшается, а растет? Отвечают эксперты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика