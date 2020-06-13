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Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры

13.06.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова вместе с руководством Минздрава, учеными, инфекционистами и врачами собрались, чтобы обменяться мнениями по складывающейся эпидобстановке.

Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры

Заболеваемость новым вирусом в Беларуси постепенно снижается. На этом фоне, как было подчеркнуто, можно продолжить работу по возвращению больничных стационаров к привычному профилю. Сейчас важно понимать, будет ли вторая волна коронавируса и в каком направлении двигаться дальше. 

Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во всем мире признали то, что наша страна пошла абсолютно правильным путем, когда мы не вводили эти карантинные меры. И сегодня мы видим: и экономика работает, и предприятия работают. Более того, я хочу сказать, я совсем недавно была на крупных предприятиях в нашей стране, таких как «БелАЗ», «Нафтан», где работает большое количество людей. На «БелАЗе» работает 9 тысяч, на «Нафтане» – более 10 тысяч. И там абсолютно небольшое количество заболевших людей.

Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры


Участники встречи также обсудили работу поликлиник и санаториев, где переболевшие COVID-19 пациенты проходят реабилитацию. В центре внимания и вопросы диагностики: речь о платных экспресс-тестах.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24...
 
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