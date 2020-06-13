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Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры
13.06.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова вместе с руководством Минздрава, учеными, инфекционистами и врачами собрались, чтобы обменяться мнениями по складывающейся эпидобстановке.
Заболеваемость новым вирусом в Беларуси постепенно снижается. На этом фоне, как было подчеркнуто, можно продолжить работу по возвращению больничных стационаров к привычному профилю. Сейчас важно понимать, будет ли вторая волна коронавируса и в каком направлении двигаться дальше.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры
Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24...
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