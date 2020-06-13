«Двое из Дворца»: Лукашенко ответил критикам / Равков о самой главной угрозе / Госконтроль о серых схемах «отмывания» денег

Источник материала: ОНТ

Президент на неделе всё чаще не в столице – время такое, работы много и темы самые разные: от простых житейских забот (жильё и коммунальное хозяйство) до вопросов государственной важности. И вот тут без генералов и министров не обойтись.

Генерал, следом… опять генерал… и снова генерал, хоть и не в форме. Во вторник во Дворце мы насчитали 10 офицеров высшего разряда. Даже законопослушный гражданин в таком обществе волей-неволей разволнуется. Но прислушаться – у них ведь всё, как у людей. Суровые обычно офицеры в этот день всё чаще с улыбкой. Но пусть это вас не обманывает, разговор в серьёзности под стать составу – об угрозах национальной безопасности.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности: «Мы оцениваем самую главную, самую важную угрозу в информационной сфере. Потому что информация, которая циркулирует в различных средствах массовой информации, конечно, больше всего воздействует на умы и сердца людей. Не всегда эта информация честная. А люди ведь воспринимают всё за чистую монету».

Речь об избирательной кампании. Эта тема на неделе во Дворце звучит так же часто, как СOVID-19 в апреле. Только если из-за коронавируса Telegram-каналы то и дело призывали не работать, да и вообще из дома ни ногой, теперь те же источники, наоборот, за массовые встречи. Вопреки и пандемии, и закону.

Юрий Караев, министр внутренних дел:

- Кто как себя ведёт, к чему призывает, какие выдаёт лозунги, мы стараемся глаза не мозолить и не давить на людей присутствием в форме. Но не гласно/гласно мы где-то рядом и контролируем ситуацию».

- Как себя чувствует сотрудник милиции, который пострадал на митинге в Гродно?

- Уже нормально, никто не говорил, что у него особо сильные тяжкие телесные повреждения, он в строю. Другое дело, что супруге пошли угрозы, что она супруга этого милиционера. Ну, мы их, естественно, установим. Кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу. Начальнику УВД Гродно, который до этого за неделю с инфарктом попал в больницу, поступали угрозы какие-то… Неужели я это так оставлю в покое? Да никогда.

Есть и другие примеры. Уголовщина, не иначе. Впрочем, кандидат, который так отказывается от поддержки избирателей, явно не к победе стремится.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «И не эти кандидаты основные и те, кто в декорациях участвует. Не они это придумывают, есть хозяева, которые платят деньги. Они исполнители. Это вы тоже знаете».

Ещё два часа эта встреча продолжалась без телекамер и микрофонов. Глава МЧС на такое явно не рассчитывал, а вот руководитель КГБ даже нашёл время поговорить с садовником. Мы уже рассказывали, что глубоко копает Вакульчик и в своём огороде.

Днём позже круг сузился – разговор о выборах уже в личном кабинете Президента. Организация избирательной кампании – дело ответственное, поэтому здесь глава ЦИК, спикер верхней палаты парламента, управделами и глава Президентской Администрации. Детали традиционные. Но не опасения: слишком много шума, а ещё и кандидатов-то нет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я слежу за ситуацией и вокруг ЦИК, что происходит. Я всё вижу. Главное, вы не переживайте. Переворота в стране не будет, Майдана – тем более».

Спокойствие и справедливость – это его работа. Второй раз на неделе во Дворце председатель Следственного комитета. Как выяснится позже, доклад плановый. В комнате ожидания генерал-майор юстиции что-то сосредоточенно исправляет в документах, но наверняка не в последний момент готовился. Иначе и на чашку кофе времени не хватит.

Любопытная деталь: пока мы следим за главным следователем страны, за нами тоже наблюдают.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета: «Оперативная обстановка очень спокойная, уровень преступности за 5 месяцев самый низкий за последние годы. Основной разговор, как я считаю, будет идти о резонансных делах. Ну, и, наверное, самый важный для меня лично вопрос – это согласование образования учебного заведения СК. Институт повышения квалификации и переподготовки».

А вот недавние события в Гродно хоть и имеют определённый резонанс, пока не тема для доклада.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета: «Идёт обычная рутинная работа, придёт время, когда мы подробно доложим материалы дела общественности».

Что ж, в дедукции Ивану Носкевичу не откажешь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы не скрываем этого, ряд уголовных дел на контроле у меня находятся – общественно значимые, крупные преступления».

Одно из таких – ЧП на салюте в Минске 3 июля, где погиб человек. Судебный процесс почти завершён. И года не прошло.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета: «Летом будет приговор по первой части дела, потому что в отношении ряда должностных лиц Минской военной комендатуры уголовное дело выделено в отдельное производство, их действиям будет дана правовая оценка отдельно».

В этот день у приёмной Президента было многолюдно. Глава комитета только вышел, а пятеро его коллег готовы войти. По лицу главы Минздрава заметно: что-то пошло не по плану. Немного терпения – и станет ясно, о чём его предупредили.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Потом останешься, Владимир Степанович, нам надо обсудить вопросы текущей ситуации в здравоохранении».

Пока же речь о поддержке не только медиков, но работников образования и культуры. Для государства это особые профессии – им теперь и арендное жильё без очереди.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете».

Известно ведь: финансовая мотивация – одна из главных, а разница в коммерческой и государственной аренде, всё равно, что прибавка к зарплате.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра: «В зависимости от населённого пункта ставки иногда разнятся процентов на 40, а иногда и на 50. Пустующее жильё, не оборудованное – сейчас это всё в областях находится в стадии инвентаризации, и это жильё тоже после соответствующего ремонта будет задействовано в этом процессе».

Вернёмся к приёмной. За последний год министр здравоохранения здесь чаще любого своего коллеги. С таким опытом волноваться пусть и при личном докладе не приходится.

- Как сейчас оперативная обстановка по коронавирусу в стране?

Владимир Караник, министр здравоохранения:

- Большинство из наших регионов, как мы считаем, уже достигло пика, кто-то находится на плато, кто-то уже спускается, а в целом по стране мы видим тенденцию к снижению заболеваемости.

В планах Минздрава – узнать реальную цифру переболевших, поэтому тесты на антитела будут платными для всех желающих, и бесплатными для тех, кого определят медики.

Полоцк. О том, что приедет сюда с совещанием по ЖКХ, Президент говорил ещё на прошлой неделе, назначая правительство.

- Всего неделя была на подготовку этого совещания с участием нового министра. Справились, как вам кажется?

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра:

- Новый министр работал в системе ЖКХ, поэтому он прекрасно знает систему.

А чиновники, которые встречают Президента в командировках, прекрасно знают, что приземления вертолёта лучше дожидаться в укрытии.

Такого эффекта (когда всё вверх дном) кое-кто ожидал и от полоцкого совещания. Всё же каждое пятое обращение в Администрацию – проблемы в ЖКХ. Одной наболевшей, кстати, станет меньше: квест с приобретением участка отменяется.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Решение должно быть там, в райисполкоме. Чтобы мгновенно выдали ему разрешение. Заплатил деньги – получил документ».

Были и другие решения, для того и собрались. Правда, время сейчас особое: только дай повод.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Период предвыборный, и любое заявление, действие, шаги Президента сейчас рассматриваются альтернативщиками под увеличительным стеклом, под лупой, везде ищут какие-то подводные камни. Никаких подводных камней! Есть люди, которые жалуются, которым и помочь некому, мы им должны помочь».

Те, кому нужна помощь, и сами пришли к местному исполкому. И здесь, что называется, всё начистоту.

«Мир» (телеканал) интересует другая частная история: обыски и задержания в одном известном банке. Его бывший руководитель решил баллотироваться, одновременно с этим начали всплывать уже криминальные подробности. Совпадение? Александр Лукашенко иного мнения.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Чего полез – потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Как перед Богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то... Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось».

Эта история ещё получит продолжение. В Минске глава Комитета госконтроля прокомментировал ход расследования по уголовным делам, которые связаны с «Белгазпромбанком». В материалах фигурируют миллионы долларов ущерба и серые схемы «отмывания» денег.

Одним словом, следователям есть, над чем работать. Что до поездки Президента в Полоцк, завершилась она вполне логично – в Спасо-Ефрасиниевском монастыре, он старейший в стране. Место намоленное. Здесь и мощи святой, которой Александр Лукашенко поклонился, именно при поддержке Президента эта серебряная гробница была воссоздана.

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