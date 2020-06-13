Первые белорусские туристы улетели в Албанию чартерным рейсом

Источник материала: ОНТ

Хорошие новости с началом лета – отпуск никто не отменял. И даже есть шанс выехать куда-нибудь, хоть в ту же Европу. Первый чартер из Беларуси вылетел к морю – в Албанию. Кстати, и для принимающей стороны он первый с начала пандемии.

Желающих было так много, что самолёт решили заменить на более вместительный. В чемоданах, по правилам – маски и антисептики на неделю вперёд – на борту больше 200 человек: кому-то о «горящей» путёвке сообщили туроператоры, а кто-то возможность погреться на тёплом песке ждал и не упустил. Виза не нужна и цены ниже, чем прошлым летом.

Кстати, в Беларуси готовы принимать и гостей из Албании – обязательный карантин для тех, кто приезжает из 36 стран Европы, отменён. А вот курортам Албании придётся придерживаться строгих правил. Зонты на пляже, шезлонги у бассейна и столы в ресторане расположат на расстоянии трёх с половиной метров. И будут тщательно дезинфицироваться несколько раз в день. До конца июня, как ожидается, к полному функционированию вернутся и страны Шенгенской зоны. Правда, для выезда за границу, напомним, потребуется справка об отсутствии коронавируса и платный тест. Деньги хоть и не такие большие, но на семью из четырёх человек выйдет прилично. И всё же специалисты по туризму говорят, что самым популярным способом провести отпуск после пандемии может стать отдых на природе в палатке. Это безопаснее и дешевле.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram