Украина открывает границы для иностранцев, но с белорусами ситуация особая

















"Иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда, определенных Законом Украины "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - рассказали в ведомстве.





Въезжать на территорию Украины смогут и белорусы при соблюдении определенных условий. Так, для для въезда нужно иметь страховой полис. Кроме того, людям из стран с широким распространением коронавируса (то есть нам) придется 14 дней находится в карантине в обсервации.





Беларусь входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, поскольку заболеваемость превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Сейчас в республике больше 250 случаев на 100 тысяч населения. Перечень неблагополучных стран каждые три дня будет предоставлять министерство здравоохранения Украины.



