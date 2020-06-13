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Украина открывает границы для иностранцев, но с белорусами ситуация особая

14.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина открывает границы для иностранцев со следующей недели, но пропускать их будут при соблюдении определенных условий, сообщает Государственная пограничная служба Украины.





"Иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда, определенных Законом Украины "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - рассказали в ведомстве.

Въезжать на территорию Украины смогут и белорусы при соблюдении определенных условий. Так, для для въезда нужно иметь страховой полис. Кроме того, людям из стран с широким распространением коронавируса (то есть нам) придется 14 дней находится в карантине в обсервации.

Беларусь входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, поскольку заболеваемость превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Сейчас в республике больше 250 случаев на 100 тысяч населения. Перечень неблагополучных стран каждые три дня будет предоставлять министерство здравоохранения Украины.
 
 
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Украина открывает границы для иностранцев со следующей недели, но пропускать их будут при соблюдении определенных условий, сообщает Государственная пограничная...
 
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