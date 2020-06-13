Сводка Минздрава за 13 июня: за сутки выздоровели 1346 человек, это рекорд

Беларусь пошла правильным путем, отказавшись от карантина. В результате экономика не прекращала работать. На сегодня в стране зарегистрировано 53 тысячи 421 положительных тестов.

Об этом заявила глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова на совещании по вопросам эпидситуации в стране.

Кочанова отметила, что стратегия Беларуси по борьбе с пандемией коронавируса одобрена учеными.

«Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем, – подчеркнула она. – Мы не вводили карантинные меры и сегодня видим, что работает экономика».

По словам главы Минздрава Владимира Караника, ситуация с коронавирусом остается контролируемой. В то же время, он отметил, что заболевание новое, и «обкатанных» моделей прогнозирования еще не существует в мире.

Сводка за 13 июня

За прошедшие сутки в Беларуси прибавился 721 новый случай заражения. Всего в стране зарегистрировано 53 тысячи 421 положительный тест на коронавирус.

За все время пандемии на территории страны умерло 303 пациента (+5).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента. Выписаны из больниц 29111 человек, из них поправились 28808 человек (+1346). Такое количество выздоровевших стало рекордным за все время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси.

Всего проведено 714 324 теста. Количество положительных результатов от общего количества тестов – 4,1%.