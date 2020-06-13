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В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах

13.06.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США успешно завершились испытания вакцины от коронавируса. Они проводились на мышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах

Разработчики утверждают, что благодаря всего одной дозе препарата подопытные избежали инфицирования без серьезных последствий для организма. При этом уточняют: результаты тестов на людях могут быть иными.

В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах

Предыдущие вакцины могли вызывать более тяжелое течение болезни. Особенно это касалось тех, чей иммунитет ослаблен. Компания-разработчик заявила, что в июле начнется завершающая стадия испытаний – на людях. В ней будут участвовать 30 тысяч человек.

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Новости США. В США успешно завершились испытания вакцины от коронавируса. Они проводились на мышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Разработчики...
 
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