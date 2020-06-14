В США обнародовали результаты испытаний вакцины от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Одна доза может защитить от COVID-19. Результаты испытаний вакцины от коронавируса обнародовали в США.

Исследование на мышах показало, что препарат не увеличивает риск более тяжёлого течения болезни. Именно это опасение препятствовало тестированию лекарства на людях. Завершающий этап испытаний американская компания намерена провести в следующем месяце. Участвовать в нём будут 30 тысяч человек.

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