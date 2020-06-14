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В США обнародовали результаты испытаний вакцины от коронавируса
14.06.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Одна доза может защитить от COVID-19. Результаты испытаний вакцины от коронавируса обнародовали в США.
Исследование на мышах показало, что препарат не увеличивает риск более тяжёлого течения болезни. Именно это опасение препятствовало тестированию лекарства на людях. Завершающий этап испытаний американская компания намерена провести в следующем месяце. Участвовать в нём будут 30 тысяч человек.
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Одна доза может защитить от COVID-19. Результаты испытаний вакцины от коронавируса обнародовали в США. Исследование на мышах показало, что препарат не увеличивает...
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