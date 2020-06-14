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Миру – не до мира: глобальный индекс миролюбия падает уже 10 лет подряд

14.06.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миру – не до мира: глобальный индекс миролюбия падает уже 10 лет подряд

На этой неделе международный Институт экономики и мира (он базируется в Нью-Йорке) опубликовал очередной – уже 14-й по счёту – Глобальный индекс миролюбия. 

Это такое исследование, в основе которого три категории: «Затяжные конфликты», «Милитаризация», «Охрана и безопасность».  И больше всего экспертов озадачил именно пункт третий, касающийся не внешних военных угроз и конфликтов, а внутренней безопасности в странах. Так вот! В прошлом году беспорядки и протесты были зафиксированы в 96 государствах из 163, охваченных рейтингом.

Можно было бы списать, мол, год выдался неудачный. Если бы не сравнительный анализ данных за последнее десятилетие. С 2011-го число таких беспорядков в мире выросло на 282%. Цифра пугающая.

Пугают и прогнозы. Удар, нанесенный мировой экономике пандемией, по оценке экспертов, лишь повышает градус конфликтности и агрессии.  

Все мы видели эти кадры из США. Протесты против расизма, переросшие в откровенный беспредел, охватили 26 штатов из 50. Только в Миннеаполисе (где, собственно, всё и началось) предварительный ущерб от погромов и грабежей власти оценили в миллиард долларов. 

Расовый вопрос всегда остро стоял в Соединенных Штатах, но сейчас (и всё больше аналитиков говорят об этом) эту карту умело разыграли в большой политической игре. В ноябре в США выборы. И главный оппонент Трампа Джо Байден, до недавнего времени критиковавший лидера Белого дома за медлительность в борьбе с пандемией, тут как тут – сначала стоит на коленях перед чернокожими, а потом позирует в кругу семьи погибшего афроамериканца.  И снова критикует американского президента, но уже за его риторику относительно демонстрантов и за жесткие действия, призванные, по сути, защитить права, свободы, имущество и бизнес большинства сограждан, далеких от политики и расовых вопросов. Ведь протестный каток сметал всё и всех на своём пути без разбора.

И таких жертв мародеров сотни, тысячи. И плевать организаторам погромных маршей и на них, и на коронавирус. А ведь в 22 штатах из 26 тут же были зафиксированы вспышки COVID-19. А всего в США уже свыше двух миллионов заболевших. 

Более того, новый вирус – протестный – тоже оказался невероятно заразным. На этой неделе голливудский экшн переместился на улицы европейских городов.  

Это та самая Европа, которая месяца полтора-два назад шарахалась от людей с азиатской внешностью, а теперь толпы маршируют с лозунгами и плакатами против расовой дискриминации. А чтоб уж наверняка быть услышанными, громят по пути магазины, рестораны и кафе, фактически разоряя и так обедневших после карантина владельцев. 

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На этой неделе международный Институт экономики и мира (он базируется в Нью-Йорке) опубликовал очередной – уже 14-й по счёту – Глобальный индекс миролюбия.  Это...
 
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