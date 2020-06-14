Белавиа возобновляет полеты в Украину. Первые в списке - Киев и Одесса

Источник материала: Tut.by

С 15 июня Белавиа возобновляет полеты в Украину. Завтра самолеты белорусского авиаперевозчика полетят в Киев и Одессу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из-за COVID-19 с 16 марта для иностранцев и лиц без гражданства Украина закрыла границы на въезд. Авиарейсы в эту страну были отменены. Однако в конце этой недели появилась информация, что Украина открывает границы.

— С 15 июня мы возобновляем полеты в Украину по всем направлениям, — сообщили TUT.BY в пресс-службе Белавиа. — Завтра наши самолеты полетят в Киев и Одессу. В другие дни в расписании появятся еще Львов и Харьков.

По информации, что указана на табло вылетов и прилетов на сайте Белавиа, 15 июня из Минска в Киев запланировано три рейса. Первый — в 8.25. Борт в Одессу должен вылететь в 23:40.

Напомним, в пятницу, 12 июня, кабинет министров Украины принял несколько решений, которыми изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства. Как объяснили TUT.BY в Госпогранслужбе Украины, постановление вступает в силу с 15 июня. В документе есть два важных нюанса.

Иностранцев, в том числе белорусов, в страну пустят только при наличии страховки. Такое положение было и раньше, но не все его соблюдали. Сейчас же, во время пандемии, в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

По приезде в Украину белорусы должны будут отбыть двухнедельный карантин в обсервации.

«Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую государственные администрации», — отметили в Госпогранслужбе Украины.

При этом обсервации не подлежат:

граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней;

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием украинского электронного сервиса «Действуй дома».