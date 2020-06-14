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Белавиа возобновляет полеты в Украину. Первые в списке - Киев и Одесса
14.06.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 июня Белавиа возобновляет полеты в Украину. Завтра самолеты белорусского авиаперевозчика полетят в Киев и Одессу.
Из-за COVID-19 с 16 марта для иностранцев и лиц без гражданства Украина
— С 15 июня мы возобновляем полеты в Украину по всем направлениям, — сообщили TUT.BY в пресс-службе Белавиа. — Завтра наши самолеты полетят в Киев и Одессу. В другие дни в расписании появятся еще Львов и Харьков.
По информации, что указана
Напомним, в пятницу, 12 июня, кабинет министров Украины принял несколько решений, которыми
Иностранцев, в том числе белорусов, в страну пустят только при наличии страховки. Такое положение было и раньше, но не все его соблюдали. Сейчас же, во время пандемии, в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
По приезде в Украину белорусы должны будут отбыть двухнедельный карантин в обсервации.
«Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую государственные администрации», — отметили в Госпогранслужбе Украины.
При этом обсервации не подлежат:
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С 15 июня Белавиа возобновляет полеты в Украину. Завтра самолеты белорусского авиаперевозчика полетят в Киев и Одессу.
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