|
Последствия карантина. Массовые сокращения, глобальный дефицит еды, рекордный спад производства
14.06.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСокращения в крупных компаниях, падение мирового ВВП, уменьшение объема промышленного производства, рекордная безработица и пугающие прогнозы Всемирного банка - нет, это не содержание фильма-катастрофы. Это планета выходит из карантина, введенного во многих странах из-за пандемии коронавируса. Так, Еврокомиссия призывает страны ЕС открыть внешние границы с 1 июля. Одна из причин - отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о несостоятельности такого способа борьбы с пандемией. В Европе фиксируют рекордный спад производства. Промышленность еврозоны сократилась более чем на 17 % - это самые низкие показатели с середины 1990-х годов.
Но не только в Европе - всему человечеству грозит глобальный дефицит еды, сообщает Организация Объединенных Наций. Уже более 800 миллионов человек на планете не доедают из-за проблем с доставкой продуктов, возникших после ограничений пандемии, и эти цифры будут расти. Как растет и число безработных. Одна только Франция может потерять почти миллион рабочих мест в 2020 году. Британский нефтегазовый гигант BP сократит около 10 000 рабочих. Почти третья часть жителей Германии ощутила падение доходов из-за пандемии коронавируса. И несмотря на принятые властями разных стран меры по смягчению ограничений, протесты недовольных принятыми мерами продолжаются.
За восстановлением посткоронавирусного мира наблюдала Мария Петрашко. "Так не доставайся же ты никому", - видимо, решили автопроизводители в Испании после правительственной идеи национализировать предприятия якобы для борьбы с последствиями коронавируса. Так или иначе, но этим летом испанцы выяснили: на "ниссане" по местным дорогам далеко не уедешь - автопроизводитель закрывает завод в Барселоне. Так называемые голодные очереди могут пополниться: словно в испанской опере, разошлись пути авиагиганта Airbus и 630 сотрудников, 61 % испанцев сообщил о снижении доходов, а убытки местных турфирм могут составить примерно 124 миллиарда евро. И уже не так удивительно, почему же испанцы начали требовать отставки правительства.
Вместо церкви - бар? О дивный новый посткоронавирусный мир
В Аргентине под видом ресторана открылась евангелическая церковь. Нет, это не новая религия страны, оказавшейся на краю дефолта. Это протест против ограничения религиозных собраний. В Аргентине самый строгий в Латинской Америке карантин, который так и не спас ни от COVID, ни от упадка промышленности на 33,5 %, ни от кредитных выплат - Буэнос-Айрес задолжал МВФ 500 миллионов долларов. Вместо знаменитого бразильского карнавала - коронавирусные протесты? Но они хотя бы по карману почти 13 миллионам безработных. И снова побочный эффект коронавируса - политический кризис. Страна за два года до выборов оказалась расколотой на два лагеря: сторонников и противников президента Жаира Болсонару. Его обвиняют в давлении на следствие в коррупционном деле его сыновей, но его же поддерживает треть населения страны. За то, что призывает губернаторов не закрываться на карантин.
Из карантина вышли с огоньком догорающих полицейских машин в Бейруте
Это назвали "революцией голодных". Плачевный итог пандемии: словно кинжал в финансовую артерию страны, резкое падение национальной валюты - за несколько часов на четверть. Пока Борис Джонсон подбирал подходящую его имиджу риторику, ВВП Великобритании побил все рекорды, упав на небывалые 20,4 %. Будущее в Альбионе туманно более чем для двух миллионов жителей, оставшихся без работы. Но правительство Великобритании не растерялось и планирует пополнить казну за счет своих же поданных, повысив налоги для богатых граждан или добив недобитых коронакризисом.
Упала и гордость британской авиации: British Airways увольняет до 12 000 сотрудников
Полеты этой авиакомпании, как и EasyJet и Ryanair, отяготились рекордными убытками из-за карантина. С таким багажом приземлиться решили в суде - иск подали на британское правительство. Но кто ответит за рекордные потери мировой авиатранспортной отрасли из-за карантина? На помощь уже спешит лидерский тандем Макрон-Меркель и их затейливый план: занять 500 миллиардов евро на международных рынках и раздать в виде грантов и займов самым пострадавшим от COVID. В европейской семье долги общие, только платят все по-разному. Самой щедрой окажется, как всегда, Германия. Раскошелиться за устойчивость экономики перед угрозой рецессии придется и Польше. И почему-то этот гранд милосердия еще больше разделил Евросоюз на согласный Юг и несогласный Север?
Вот и получается: боролись против коронавируса, а нажили коронакризис на весь свой планетарный ВВП, который упадет более чем на 5 %, - хуже, чем после войны. Человечеству пророчат и падение доходов на 3,2 %, и повсеместную безработицу, и, что еще хуже, - масштабный голод. Мировая экономика сдает тест на коронавирус, а результат покажет выносливость финансовой системы - и совместной, и собственной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сокращения в крупных компаниях, падение мирового ВВП, уменьшение объема промышленного производства, рекордная безработица и пугающие прогнозы Всемирного банка -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)