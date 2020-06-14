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Последствия карантина. Массовые сокращения, глобальный дефицит еды, рекордный спад производства

14.06.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сокращения в крупных компаниях, падение мирового ВВП, уменьшение объема промышленного производства, рекордная безработица и пугающие прогнозы Всемирного банка - нет, это не содержание фильма-катастрофы. Это планета выходит из карантина, введенного во многих странах из-за пандемии коронавируса. Так, Еврокомиссия призывает страны ЕС открыть внешние границы с 1 июля. Одна из причин - отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о несостоятельности такого способа борьбы с пандемией. В Европе фиксируют рекордный спад производства. Промышленность еврозоны сократилась более чем на 17 % - это самые низкие показатели с середины 1990-х годов. 

Но не только в Европе - всему человечеству грозит глобальный дефицит еды, сообщает Организация Объединенных Наций. Уже более 800 миллионов человек на планете не доедают из-за проблем с доставкой продуктов, возникших после ограничений пандемии, и эти цифры будут расти. Как растет и число безработных. Одна только Франция может потерять почти миллион рабочих мест в 2020 году. Британский нефтегазовый гигант BP сократит около 10 000 рабочих. Почти третья часть жителей Германии ощутила падение доходов из-за пандемии коронавируса. И несмотря на принятые властями разных стран меры по смягчению ограничений, протесты недовольных принятыми мерами продолжаются. 

За восстановлением посткоронавирусного мира наблюдала Мария Петрашко. "Так не доставайся же ты никому", - видимо, решили автопроизводители в Испании после правительственной идеи национализировать предприятия якобы для борьбы с последствиями коронавируса. Так или иначе, но этим летом испанцы выяснили: на "ниссане" по местным дорогам далеко не уедешь - автопроизводитель закрывает завод в Барселоне. Так называемые голодные очереди могут пополниться: словно в испанской опере, разошлись пути авиагиганта Airbus и 630 сотрудников, 61 % испанцев сообщил о снижении доходов, а убытки местных турфирм могут составить примерно 124 миллиарда евро. И уже не так удивительно, почему же испанцы начали требовать отставки правительства.

Последствия карантина. Массовые сокращения, глобальный дефицит еды, рекордный спад производства


Вместо церкви - бар? О дивный новый посткоронавирусный мир


В Аргентине под видом ресторана открылась евангелическая церковь. Нет, это не новая религия страны, оказавшейся на краю дефолта. Это протест против ограничения религиозных собраний. В Аргентине самый строгий в Латинской Америке карантин, который так и не спас ни от COVID, ни от упадка промышленности на 33,5 %, ни от кредитных выплат - Буэнос-Айрес задолжал МВФ 500 миллионов долларов. Вместо знаменитого бразильского карнавала - коронавирусные протесты? Но они хотя бы по карману почти 13 миллионам безработных. И снова побочный эффект коронавируса - политический кризис. Страна за два года до выборов оказалась расколотой на два лагеря: сторонников и противников президента Жаира Болсонару. Его обвиняют в давлении на следствие в коррупционном деле его сыновей, но его же поддерживает треть населения страны. За то, что призывает губернаторов не закрываться на карантин.


Последствия карантина. Массовые сокращения, глобальный дефицит еды, рекордный спад производства


Из карантина вышли с огоньком догорающих полицейских машин в Бейруте


Это назвали "революцией голодных". Плачевный итог пандемии: словно кинжал в финансовую артерию страны, резкое падение национальной валюты - за несколько часов на четверть. Пока Борис Джонсон подбирал подходящую его имиджу риторику, ВВП Великобритании побил все рекорды, упав на небывалые 20,4 %. Будущее в Альбионе туманно более чем для двух миллионов жителей, оставшихся без работы. Но правительство Великобритании не растерялось и планирует пополнить казну за счет своих же поданных, повысив налоги для богатых граждан или добив недобитых коронакризисом.


Упала и гордость британской авиации: British Airways увольняет до 12 000 сотрудников


Полеты этой авиакомпании, как и EasyJet и Ryanair, отяготились рекордными убытками из-за карантина. С таким багажом приземлиться решили в суде - иск подали на британское правительство. Но кто ответит за рекордные потери мировой авиатранспортной отрасли из-за карантина? На помощь уже спешит лидерский тандем Макрон-Меркель и их затейливый план: занять 500 миллиардов евро на международных рынках и раздать в виде грантов и займов самым пострадавшим от COVID. В европейской семье долги общие, только платят все по-разному. Самой щедрой окажется, как всегда, Германия. Раскошелиться за устойчивость экономики перед угрозой рецессии придется и Польше. И почему-то этот гранд милосердия еще больше разделил Евросоюз на согласный Юг и несогласный Север? 

Вот и получается: боролись против коронавируса, а нажили коронакризис на весь свой планетарный ВВП, который упадет более чем на 5 %, - хуже, чем после войны. Человечеству пророчат и падение доходов на 3,2 %, и повсеместную безработицу, и, что еще хуже, - масштабный голод. Мировая экономика сдает тест на коронавирус, а результат покажет выносливость финансовой системы - и совместной, и собственной. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сокращения в крупных компаниях, падение мирового ВВП, уменьшение объема промышленного производства, рекордная безработица и пугающие прогнозы Всемирного банка -...
 
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