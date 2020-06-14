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Угроза дефицита продовольствия и голода всё ближе
14.06.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ещё в апреле директор Всемирной продовольственной программы ООН предупреждал о грядущем «библейском голоде». Тогда многие восприняли это как очередную страшилку. Мол, коронавирус, голод, метеорит, ну что ещё?
Метеорит, к счастью, благополучно пролетел мимо. А вот угроза дефицита продовольствия и, как следствие, голода, не просто не исчезла, она всё ближе. По данным Организации Объединенных Наций, к концу года 270 миллионам человек на планете будет нечего есть.
Пандемия вывела из строя продовольственные системы по всему миру. Например, в Европе из-за закрытия границ многие фермеры остались без сезонных рабочих – некому было сеять, а что посеяли – не известно, как убирать.
На этой неделе генсек ООН призвал мировых лидеров предпринять все необходимые меры, чтобы минимизировать грядущую угрозу. И поддержать в первую очередь тех, кто работает в производстве, переработке и транспортировке продуктов питания.
Фото: Novo UK
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Ещё в апреле директор Всемирной продовольственной программы ООН предупреждал о грядущем «библейском голоде». Тогда многие восприняли это как очередную...
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