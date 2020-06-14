ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются - Жукова

14.06.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ рассказала заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются - Жукова

"Мы отслеживаем эпидситуацию и можем говорить о том, что сегодня количество заболеваний снижается. Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику", - отметила замминистра.

Отвечая на вопрос о вероятности второй волны вируса, Наталья Жукова считает, что это не исключено. "Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами, которые сегодня находятся несколько в иной стадии, где инфекция в том виде, в каком мы наблюдали ее в марте и апреле, где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы", - подчеркнула главный государственный санитарный врач страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ рассказала заместитель министра -...
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика