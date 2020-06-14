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В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются - Жукова
14.06.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются. Об этом в программе "Контуры" на
"Мы отслеживаем эпидситуацию и можем говорить о том, что сегодня количество заболеваний снижается. Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику", - отметила замминистра.
Отвечая на вопрос о вероятности второй волны вируса, Наталья Жукова считает, что это не исключено. "Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами, которые сегодня находятся несколько в иной стадии, где инфекция в том виде, в каком мы наблюдали ее в марте и апреле, где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы", - подчеркнула главный государственный санитарный врач страны.
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В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ рассказала заместитель министра -...
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