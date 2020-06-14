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Ограничение на въезд в Евросоюз продлевается, но не все готовы следовать этой рекомендации

14.06.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ограничение на въезд в Евросоюз продлевается, но не все готовы следовать этой рекомендации

Многих белорусов, да и не только, поглядывающих в сторону европейских курортов, на этой неделе постигло разочарование. Страны ЕС, ранее анонсировавшие открытие внешних границ для туристов с 15 июля, сместили снятие ограничений минимум на две недели. Так что чемоданы пока паковать рано. 

Разочарованы не только туристы, но и владельцы турбизнеса. Многие фактически на грани разорения. И понятно, что решение Еврокомиссии вызвало неоднозначную реакцию. Стоит ли вообще надеяться на заграничный отпуск в этом сезоне?

Как уже известно, ЕС отодвинул дату открытия своих границ еще на две недели, хотя все готовились к тому, что Европа откроется уже 15 июня. Но вот появились новые рекомендации от Еврокомиссии, и выглядят они так: с завтрашнего дня, с понедельника, снимаются барьеры внутри Шенгенского соглашения, и только затем, с 1 июля, внешние границы Евросоюза станут открыты для въезда граждан третьих стран. 

Соответствующую рекомендацию огласила европейский комиссар по внутренним делам на специальном брифинге, причём прежде, чем перейти к датам и срокам, Илва Йохансон заявила, что её личная позиция заключается в скорейшем снятии барьеров. 

Этого с нетерпением ждут участники туристического бизнеса, на который приходится от 10 до 12% общеевропейского ВВП. Отели, рестораны, кафе, транспортные компании несут колоссальные убытки. 2020 станет худшим годом в истории авиации – заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта. Её генеральный директор оценил годовые потери отрасли в 84 миллиарда долларов.   

Под натиском бизнеса ограничения на въезд и выезд снимют Турция и Египет. Отели смогут принимать туристов уже с 1 июля. Однако страх перед коронавирусом ещё серьёзно сдерживает продажи. Турецким и египетским компаниям придётся приложить много усилий, чтобы убедить гостей в безопасности и, конечно, пойти на снижение цен. Туроператоры ожидают дисконтов до 30%. Для чартерных рейсов открываются пляжи балканских стран, первый туристический рейс в Албанию на этой неделе совершил белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Полный самолёт без свободных мест. В общем, жизнь продолжается. 

В Еврокомиссии всерьёз надеются если не спасти европейский туристический сезон 2020 года, то хотя бы попытаться его реанимировать. Понятно, что ограничительные меры и тотальная блокада вселили в самих европейцев сверхосторожность. Многие уже решили в этом году отказаться от путешествий, даже несмотря на постепенно открывающиеся границы. 1 июля – это очередная дата, когда страны ЕС всё-таки обещают снять запреты на въезд.

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Многих белорусов, да и не только, поглядывающих в сторону европейских курортов, на этой неделе постигло разочарование. Страны ЕС, ранее анонсировавшие открытие...
 
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