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Ученые: коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения
14.06.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирус нового типа способен провоцировать развитие диабета, а также вызывать осложнения при уже имеющемся заболевании. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений. Результаты исследований были
Исследователям удалось подтвердить, что наличие диабета серьезно повышает риск тяжелого течения вызываемого COVID-19 заболевания. Так, согласно данным статистики, от 20 до 30% случаев смерти от коронавируса пришлись на людей, страдавших от сахарного диабета.
Однако, как выяснили исследователи, коронавирус нового типа существенно повышает риск развития диабета у людей, которые им не болели до заражения. Предположительно, это происходит за счет протеина ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки и, как выяснилось теперь, также воздействует на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.
При этом исследователям пока не удалось выяснить, возвращается ли метаболизм глюкозы в норму после излечения от коронавируса, равно как пока не удалось установить, является ли спровоцированный инфекцией диабет новым типом заболевания, или же принадлежит к ранее известным медицине типам диабета.
Фото: pixabay
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Коронавирус нового типа способен провоцировать развитие диабета, а также вызывать осложнения при уже имеющемся заболевании. К такому выводу пришла международная...
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