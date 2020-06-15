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Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI
15.06.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Напряжение в отношениях России, США и Китая наряду с отсутствием прогресса в переговорах о соглашениях по контролю за вооружениями грозят привести к новой ядерной гонке. Об этом предупреждают авторы доклада, опубликованного в понедельник, 15 июня, Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI).
Ядерным соглашениям РФ и США скоро придет конец?
Одним из тревожных сигналов стало
Другая плохая новость — отсутствие какого-либо прогресса в переговорах о продлении еще одного российско-американского соглашения — по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оно истекает в феврале 2021 года. Как отмечает SIPRI, администрация Дональда Трампа настаивает на участии КНР в новом договоре. Но китайские власти отказываются даже вести переговоры на сей счет. «Эра двусторонних соглашений России и США по контролю за ядерным вооружением может подойти к концу», — констатирует эксперт SIPRI Шеннон Кайл.
Модернизация ядерного арсенала
Примечательно, что общие запасы ядерного оружия в мире сокращаются. SIPRI оценивает число ядерных боеголовок в 13 400 штук — почти на 500 меньше, чем годом ранее. В основном, сокращение происходит за счет списания устаревшего вооружения Россией и США, на которых приходится 90 процентов мирового ядерного арсенала. Еще подобными боезарядами обладают Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.
В то же время Москва и Вашингтон активно
Пандемия поможет преодолеть разногласия?
В целом, авторы доклада SIPRI рисуют нерадужную картину. Эксперты указывают на потерю динамики в консультациях по денуклеаризации Северной Кореи и фактический провал ядерной сделки с Ираном. И все это — на фоне завершения ДРСМД и зашедших в тупик переговоров по СНВ-3.
«Утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений», — предостерегает Шеннон Кайл из SIPRI.
Градус напряжения и разногласий в международной политике, прежде всего, между Китаем, Россией и США вызывает серьезную обеспокоенность, пишут авторы доклада. Надежду на изменение ситуации может дать, как ни странно, пандемия коронавируса SARS-CoV-2. «Вспышка COVID-19 подчеркивает месседж, что глобальные вызовы сегодня требуют сотрудничества ради безопасности человечества и международной стабильности», — резюмируют аналитики SIPRI.
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Примечательно, что общие запасы ядерного оружия в мире сокращаются. SIPRI оценивает число ядерных боеголовок в 13 400 штук - почти на 500 меньше, чем годом ранее. В...
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