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Проблемы селлеров на WB и важные нюансы внедрения ИИ в компании: новости бизнеса за 12-18 мая 2025 года
18.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Трудовая дисциплина, микроменеджмент и сила креатива. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев
Эксперт
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Проблемы селлеров на WB и важные нюансы внедрения ИИ в компании: новости бизнеса за 12-18 мая 2025 года
Трудовая дисциплина, микроменеджмент и сила креатива. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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