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Проблемы селлеров на WB и важные нюансы внедрения ИИ в компании: новости бизнеса за 12-18 мая 2025 года

18.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Трудовая дисциплина, микроменеджмент и сила креатива. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Выяснили, где в Беларуси самая плохая трудовая дисциплина и почему это важно знать бизнесу.

Полезное для бизнеса

Собрали советы опытного предпринимателя об отказе от микроменеджмента и вдохновляющие истории о том, как иногда креативная идея эффективнее инвестиций.

Компания hoster.by поделилась, зачем два года назад создала независимое облако и к чему это привело.

Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев честно рассказал, с какими проблемами сталкиваются селлеры на маркетплейсах.

Описали кейс, как кофе на АЗС стал конкурентом топлива.

Эксперт привел примеры, как бизнесу надо внедрять ИИ, чтобы он принес пользу.

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Трудовая дисциплина, микроменеджмент и сила креатива. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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