Проблемы селлеров на WB и важные нюансы внедрения ИИ в компании: новости бизнеса за 12-18 мая 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Трудовая дисциплина, микроменеджмент и сила креатива. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Выяснили , где в Беларуси самая плохая трудовая дисциплина и почему это важно знать бизнесу.

Полезное для бизнеса

Собрали советы опытного предпринимателя об отказе от микроменеджмента и вдохновляющие истории о том, как иногда креативная идея эффективнее инвестиций.

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Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев честно рассказал , с какими проблемами сталкиваются селлеры на маркетплейсах.

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