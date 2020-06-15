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Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси за 15 июня

15.06.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По состоянию на 15 июня в Беларуси вылечились и были выписаны 30 420 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

Как информирует Минздрав в официальном Telegram-канале, в стране зарегистрированы 54 680 человек с COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории республики скончались 312 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

Всего сделано 749 917 тестов.

Платные анализы на антитела к коронавирусу будут делать в Витебскездесь подробности.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. По состоянию на 15 июня в Беларуси вылечились и были выписаны 30 420 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Как информирует Минздрав в...
 
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В Беларуси 54 680 случаев COVID-19. Плюс 707 за сутки
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