|
Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси за 15 июня
15.06.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 15 июня в Беларуси вылечились и были выписаны 30 420 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус.
Как
Всего сделано 749 917 тестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По состоянию на 15 июня в Беларуси вылечились и были выписаны 30 420 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Как информирует Минздрав в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)