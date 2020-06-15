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Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

15.06.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

По мнению специалистов, это лучший показатель в 2020 году для всего атлантического побережья Африки.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Появление такого многочисленного потомства стало возможным благодаря закрытию пляжей из-за пандемии коронавируса.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Поскольку на побережье не было отдыхающих, черепахи могли спокойно выйти на сушу, чтобы устроить свои гнезда.

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Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в...
 
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