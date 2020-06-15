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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вакцины от коронавируса предложили тестировать на сирийских хомячках Ученые из Германии выяснили, что коронавирусная инфекция у сирийских хомячков проходит практически так же, как и у человека, и предложили испытывать на них вакцины...

Ученые из Германии выяснили, что коронавирусная инфекция у сирийских хомячков проходит практически так же, как и у человека, и предложили испытывать на них вакцины от этой болезни. Кроме того, наблюдая за пожилыми болеющими грызунами, специалисты обнаружили возможную причину того, почему у людей в возрасте COVID-19 проходит так тяжело.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите