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Вакцины от коронавируса предложили тестировать на сирийских хомячках

15.06.2020 17:57 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ученые из Германии выяснили, что коронавирусная инфекция у сирийских хомячков проходит практически так же, как и у человека, и предложили испытывать на них вакцины от этой болезни. Кроме того, наблюдая за пожилыми болеющими грызунами, специалисты обнаружили возможную причину того, почему у людей в возрасте COVID-19 проходит так тяжело.

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Ученые из Германии выяснили, что коронавирусная инфекция у сирийских хомячков проходит практически так же, как и у человека, и предложили испытывать на них вакцины...
 
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