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На продавцов и официантов без масок теперь можно пожаловаться онлайн

15.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли придумало онлайн-анкету, чтобы беларусы могли пожаловаться, если в магазине или объекте общепита нет антисептика или их сотрудники без масок, сообщает Sputnik.

Всего в списке 11 нарушений, на которые следует жаловаться в МАРТ из-за ситуации с коронавирусом:

1. Сотрудники не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания (в том числе масками, повязками или щитками для лица), дезинфицирующими средствами (в том числе салфетками, гелями, спреями и другими средствами) для обработки рук.

2. Сотрудники не обеспечены перчатками.

3. Фасовка / нарезка продуктов производится самими покупателями.

4. Фасовка товаров производится вблизи скопления покупателей (менее 1-1,5 метра).

5. Реализация неупакованных пищевых продуктов (за исключением упакованных производителем, а также фруктов, овощей и иных, подлежащих мытью перед употреблением).

6. Отсутствие дезинфицирующих средств для потребителей.

7. Проводятся дегустации пищевых продуктов (либо иные подобные мероприятия).

8. Отсутствие специальной разметку (на расстоянии не менее 1-1,5 метра) для дистанцирования покупателей в местах расположения контрольно-кассовых узлов.


9. Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями и поврежденной эмалью.

10. Не обеспечена возможность дистанцирования потребителей (например, столики в кафе или места для потребителей бытовых услуг расположены на расстоянии менее 1-1,5 метра).

11. Не ограничен доступ в служебные помещения лиц, не связанных с деятельностью объекта.

Анкета не анонимная — обязательно нужно указать свои имя и фамилию и опционально — контакт.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли придумало онлайн-анкету, чтобы беларусы могли пожаловаться, если в магазине или объекте общепита нет...
 
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